“In 2006 gingen we als eerste club in West-Vlaanderen digitaal”: Kiwabi houdt veertigste multimediavoorstelling

Grenzeloos, dat is de titel van de veertigste multimediashow van Kiwabi. “In 2006 gingen we als eerste club in West-Vlaanderen digitaal”, blikt voorzitter Freddy Slabbinck terug.

Op zaterdag 7 december projecteert Kiwabi zijn veertigste multimediaprojectie in De Groene Meersen. De nieuwste productie werd Grenzeloos gedoopt en trekt de wereld rond, maar belicht ook zoals gewoonlijk een stukje Zedelgem. Dat is van de hand van Freddy Slabbinck, voorzitter van Kiwabi en al lid sinds het eerste uur. Officieus is Freddy ook nog het enige overgebleven lid dat sinds 1976 actief is in de vereniging.

Kiwabi ontstond uit de schoot van KWB Zedelgem. “In 1976 zijn we gestart als een foto- en diaclub. We noemden toen nog niet Kiwabi. Onze eerste show was in 1983 in de Nova, de zaal van het ondertussen ter ziele gegane café Rerum Novarum hier op Zedelgem-dorp. Voor de jongelingen onder ons: het café was waar nu het Kruidvat is”, start Freddy Slabbinck (79) met een terugblik. De voorzitter woont met zijn echtgenote Anaïs in de Kezelbergstraat in Zedelgem. Behalve voorzitter van Kiwabi, is Freddy ook al ruim 50 jaar bestuurslid van KWB Zedelgem, dat onlangs zijn naam veranderde in RAAK.

Voor die eerste show in de Nova huurden Freddy en de zijnen projectoren en een projectiedoek. “Dat was omdat we zelf niets van materiaal hadden. In 1988 gingen we zelfstandig verder als club onder de naam Kiwabi. Om de eenvoudige reden omdat dit dé manier was om eigen materiaal te kunnen aankopen. De subsidies van de gemeente voor een foto- en diaclub waren toen eenmaal groter dan voor een gewone vereniging. Met de nadruk op ‘toen’, want dat is verleden tijd.”

Materiaal bewaken

Met het nieuwe materiaal werden drie voorstellingsavonden georganiseerd, twee in de Nova en een in zaal Centrum op Zedelgem De Leeuw. “Sinds 2003 organiseren we enkel nog twee voorstellingen op een zaterdag in cc De Groene Meersen. We kiezen voor een dag, omdat we dan maar een keer ons materiaal moeten opzetten en afbreken. Anders zou er iemand in De Groen Meersen moeten blijven slapen om ons materiaal te bewaken, want daar hangt uiteraard een prijskaartje aan vast.”

Pionier

In 2005 maakte Kiwabi de overgang van een diaprojectie naar een digitale voorstelling. “In 2006 gingen we als eerste club in West-Vlaanderen digitaal”, gaat Freddy verder.

Een nieuwe show opstarten, gebeurt al in de week na de voorstelling. “Maandelijks komen onze leden samen op de montageavond om hun reeks en vorderingen te tonen. Iedere montagemaker stelt zijn eigen montage samen. Daardoor kunnen we altijd uitpakken met een mooie variatie in onze show. We tonen elf reeksen, waarvan er tien worden ondersteund met tekst en muziek. De projectie gebeurt op een doek van bijna 10 meter breed en drie meter hoog, wat voor een panoramisch effect zorgt. Een constante is dat in alle voorstellingen ook telkens een Zedelgems verhaal zat. Dat werd telkens ook gesmaakt door niet-Zedelgemnaars. Deze keer nemen we een kijkje in ‘Onze laatste tuin’ ofwel het oude kerkhof rondom de Sint-Laurentiuskerk.”

“We hebben meer leden dan ooit tevoren”

Kiwabi blijft een bloeiende vereniging met een dertigtal leden. “Ik durf zelfs zeggen dat we meer leden hebben dan ooit tevoren. Maar eerlijkheidshalve moet ik daarbij vermelden dat dit ook komt omdat er een club uit het Brugse gestopt is. Maar we zijn uiteraard heel trots dat onze club straks een halve eeuw bestaat. De Iris diaclub uit Aartrijke stopte er vorig jaar mee net na zijn vijftigjarig bestaan. Wij willen dat feest ook vieren én daarna doorgaan.”

Op wereldreis

In de nieuwste show Grenzeloos doorbreken de Kiwabi-leden alle grenzen. “Letterlijk, want we bezochten heel wat buitenlandse bestemmingen. We maken een winterse cruise langs de Noorse kusten, brengen een bezoek aan de Canadese stad Vancouver en aan Leonardo da Vinci in Italië en tonen nog veel meer mooie plekken veraf en dichtbij. Onze leden bezorgen stuk voor stuk echte pareltjes. In feite kun je het een beetje vergelijken met een wereldreis waarop onze leden het publiek meenemen”, besluit een trotse voorzitter.

Kiwabi speelt zijn voorstelling op zaterdag 7 december om 14 uur en om 19.30 uur. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Ze zijn te bestellen bij Freddy Slabbinck op 050 20 03 30 of kiwabimultimedia4.0@gmail.com. Meer info: www.kiwabi.be