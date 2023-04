Imposante retrospectieve van William Sweetlove in Leffinge klaar om te openen

De retrospectieve tentoonstelling van William Sweetlove in de kerk van Leffinge wordt imposant. Niet alleen door de opvallende locatie, maar ook door het oeuvre en de uitstraling van de artiest. William Sweetlove’s bekendste werken zijn kleurrijke en reusachtige dierensculpturen. In zijn eerste retrospectieve ontdek je er ook verdiepende assemblages en fotomontages. De retrospectieve is vanaf 8 april open en loopt tot 3 september.

Nihilist, activist, pop-artist of commerçant? Sweetlove geeft misschien de indruk een beetje van alles te zijn. Maar toch is zijn artistieke ‘legacy’ indrukwekkend. Als stichtend lid van de Cracking Art Group klaagt hij sinds jaar en dag onze spilzucht en weinig duurzame consumptiedrang aan. Op de barricaden voor ecologie en duurzaamheid, maar altijd ‘tongue in cheek’ en met humor en satire. ‘Kritiek is voor de criticaster’, maar daar rekent Sweetlove zich niet bij. Hij exposeert in ’s werelds grootste musea, maar verkoopt – met zijn ‘cloned’ concept – (grote) plastic sculpturen als zoete broodjes.

Roots

Het artistieke traject van Sweetlove lanceert zich in de seventies. Hij is gefascineerd door zijn menselijke en geografische omgeving. Hij begraaft ingekapselde objecten en foto’s om ze jaren later als artistiek fossiel (neofossiel) opnieuw aan de oppervlakte te brengen. Sweetlove verbindt zo latere generaties met hun culturele roots. Ster van de show? Zijn grootmoeder. Zij symboliseert zijn ‘eeuwigheidsgedachte’.

Surrealisme en schoonheid

Naast zijn ecologische touch, blinkt zijn werk uit door pure esthetiek. In de eighties concentreert hij zich op surrealistische, driedimensionale assemblages. Zijn reeksen ‘Nature Morte’ en ‘Bread for all’ onderzoeken ‘vergankelijkheid’ of klagen de Joegoslavische burgeroorlog aan. Later laat hij zich meeslepen door pure schoonheid. In ‘Frozen romantics’ conserveert hij prachtige minijurkjes in zijn kenmerkende kunststoffen kubussen.

Internationale carrière

Sweetlove blikt terug op een enorme internationale carrière met deelnames aan de Biënnale van Venetië en opnames in de vaste collecties van ’s werelds meest vooraanstaande musea.

Kunstwerken zijn smaak geworden

Chocolate warriors ondersteunen cacaoplantages in evenaarslanden. Al zijn hele artistieke carrière lang wil William Sweetlove aandacht voor ecologie en duurzaamheid. Chocolade is bij uitstek een product dat op de frontlijn van de duurzaamheidsproblematiek staat. Daarom zette Sweetlove samen met chocolatier Christophe Destrooper ‘Quality Belgian Chocolate Art’ op. In chocolade gegoten Pinguïn Water Warriors vestigen de aandacht op eerlijke prijzen voor chocoladeboeren en duurzame watergewinning. De speels ogende kunst geeft een wake-upcall: een verwittiging voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, de teloorgang van de biodiversiteit en onze niet-aflatende consumptiedrang. Per verkocht exemplaar van deze unieke chocoladefiguren schenken de initiatiefnemers een bijdrage aan projecten ter ondersteuning van duurzame waterwinning. Meer info over dit project: www.sweetlove-chocolate.com.

Gidsbeurten en dialoog met Sweetlove

Op 10 juli en 14 augustus kan je in dialoog gaan met William Sweetlove. In het decor van zijn retrospectieve tentoonstelling, ontdek je zijn filosofie, zijn artistieke drijfveren en zijn unieke manier van denken. Kaartjes voor deze dialoogsessies zijn te koop voor 5 euro via tickets.middelkerke.be.

Op aanvraag zijn er ook groepsgidsbeurten (€ 80) mogelijk.