Ily Landuydt (16) uit Staden is finaliste Queen of the Models: “Kijk uit naar shoot in voetbaltenue”

Ily Landuydt (16) is één van de 25 finalistes van modellenwedstrijd Queen of the Models. Eind oktober weten we of Ily een ereplaats op de wedstrijd in de wacht kan slepen. Vanaf half maart tot eind oktober dienen de finalistes shoots in diverse outfits af te werken. Ily kijkt alvast uit naar de shoot in sportkledij. Ze wil er poseren in haar voetbaluitrusting. Voetbal is immers haar uitlaatklep.

“Ik neem deel aan Queen of the Models om meer zelfzeker te worden”, legt Ily uit. “Zowat mijn ganse lagere schooltijd ben ik gepest geweest. Ik wil nu bewijzen dat ik dit kan. Dat het verleden achter mij ligt. Voor Queen of the Models worden 25 finalistes geselecteerd. Vanaf half maart tot de finale eind oktober moeten we verschillende fotoshoots afwerken. De startdag vindt op 12 maart plaats. Er is onder meer een sessie waarin we in trouwkledij poseren, maar ook eentje waar er bikinifoto’s worden genomen. Het meest kijk ik uit naar de fotoshoot in sportkledij. Ik wil er poseren in mijn voetbaloutfit. Voetbal is immers mijn grote uitlaatklep. Ik voetbal als sinds het vijfde leerjaar en ben begonnen bij SK Staden. Momenteel maak ik als enig meisje deel uit van de U17 van SV Moorslede. Ik speel in de spits als linksvoor maar ben momenteel uit doordat ik twee ligamenten gescheurd heb. Het is mijn laatste jaar bij SV Moorslede. Ik hoop er daarom op om toch nog speelklaar te raken voor de laatste match. Volgend seizoen dien ik op zoek te gaan naar een damesteam. Ik wil het voetballen in elk geval niet opgeven. Ik kan er me enorm in uitleven en trek telkens met een grote glimlach naar matchen en trainingen”, vertelt Ily.

Kylie Jenner en Bella Hadid

Ily loopt school in het VMS in Roeselare waar ze de richting Wetenschappen-Talen volgt. “Voor de finale in oktober hoop ik een partybus te kunnen vullen met schoolvrienden en met mijn voetbalteam”, stelt Ily. “Uiteraard zou ik later graag een carrière als model uitbouwen. Mijn ultieme droom is een carrière in de Verenigde Staten, in het gezelschap van Kylie Jenner en Bella Hadid. Qua studietoekomst denk ik er aan om rechten te gaan studeren of iets met biologie of chemie. Chemie en biologie doe ik immers heel graag. Het laatste jaar denk ik er ook aan om advocaat te worden. Ik heb wel nog goed anderhalf jaar om te beslissen wat ik wil gaan doen”, klinkt het.

“Mijn ultieme droom is een carrière in de Verenigde Staten”

“Mijn modellenervaring heb ik grotendeels te danken aan mijn mama”, gaat Ily verder. “Sinds vorig jaar poseer ik voor haar rond onderwerpen die me uit mijn comfortzone moeten halen. Zo nam mama – die als make-up artist en hairstylist werkt – onder andere foto’s rond de thema’s ‘Grease’ en de jaren zestig. Daarnaast heb ik één echte fotoshoot als model gedaan. De reacties op mijn finaleplaats in Queen of the Models waren overigens enorm positief”, weet Ily. “Ik krijg ook reacties van mensen van wie je dat totaal niet verwacht”. Ily is momenteel nog op zoek naar een aantal sponsors. Wie zich geroepen voelt kan zich melden via info@studio-vive.be.