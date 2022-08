Illustrator Nicolas Verhaeghe lanceert stripverhaal ‘Miko & Co’: “Dit album moet het eerste worden van een compleet nieuwe stripreeks”

Nicolas Verhaeghe (51) is als illustrator, journalist, muzikant en cartoonist van veel markten thuis. Sinds kort mag hij aan dat lijstje ook ‘striptekenaar’ toevoegen. ‘Miko & Co’ heet zijn allereerste worp. Het stripverhaal is sinds zaterdag 13 augustus verkrijgbaar.

“Miko en zijn beste vriend Dee zijn twee kwajongens. Ze lezen dolgraag strips om dan de avonturen van hun helden na te spelen”, vertelt de geestelijke vader van de twee stripbengels. “Maar dat loopt doorgaans verkeerd af, tot ergernis van oma Bromma en tot leed van opa Pee. In de strip figureren ook nog Miko’s knappe zus Melanine en het huisdier Zeebeestje, een achthandige octopus.”

“Dit album moet het eerste worden van een compleet nieuwe stripreeks. ‘Miko & Co’ is voor 15 euro te koop bij Stripweb.be en bij mezelf (artoculus.nicolas@gmail.com). De gagstrip is goed voor een 60-tal pagina’s vol humor en is gedrukt op slechts 300 exemplaren. Er zit een gratis ex libris bij en als leuk extraatje kan je een gesigneerd en genummerd album met een originele tekening bekomen.”

Gratis stripstrookje

Met ‘Miko & Co’ is Nicolas niet echt aan zijn proefstuk toe. In eigen beheer gaf hij al een boekje met coronacartoons uit, die hij tijdens de lockdown tekende. Dat was de springplank naar een eerste eigen stripverhaal.

“Filip Troch van Stripweb.be in Gullegem kreeg via de sociale media mijn cartoonboekje in de smiezen en hij nodigde me uit naar zijn winkel. Hij verkocht er een aantal van mijn boekjes. Samen werkten we het idee uit om de klanten van Stripweb.be in de watten te leggen door regelmatig een origineel stripstrookje toe te voegen aan hun bestellingen. Zo konden ze maandenlang de avonturen van Miko en Dee volgen. Klanten begonnen de gratis stripblaadjes te sparen en informeerden zelfs bij Stripweb.be naar ontbrekende strookjes voor hun collectie.”

Bierkaartjes

Kunstacademie was aan Nicolas niet besteed, als autodidact ontwikkelde hij zijn eigen originele tekenstijl. “Mijn voorliefde voor tekenen en stripverhalen dateert uit mijn kindertijd. Op zondagvoormiddag ging ik met mijn vader mee naar het café, waar we een puntzak frieten verorberden. De cafébazin gaf me steevast een stylo en bierkaartjes om op te tekenen.”

“Bij mijn oma in Halluin maakte ik dan weer kennis met het stripweekblad Spirou (Robbedoes). Een fascinerende wereld ging voor me open. Sindsdien heb ik duizenden strips gelezen. Franquin is mijn grote idool, Guust Flater mijn favoriete stripheld. Dat ‘Miko & Co’ op A5-formaat verschijnt, net zoals de allereerste Guust Flaterstrips, vind ik alvast erg geestig”, besluit de Meense striptekenaar.

