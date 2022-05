IJzerwake organiseert eerste editie van “identitair” muziekfestival Frontnacht

De 21ste IJzerwake zal op zaterdag 27 augustus voor het eerst voorafgegaan worden door het muziekfestival Frontnacht. Op de affiche staan groepen die in hun teksten nationalisme bewieroken en waarvan sommige gelinkt worden aan het neonazisme, maar voorzitter Wim de Wit benadrukt dat neonazi’s niet welkom zijn op de IJzerwake. “We willen een jonger publiek bereiken”, zegt voorzitter Wim De Wit van vzw IJzerwake.

De IJzerwake werd voor het eerst georganiseerd op 24 augustus 2001 als radicaal alternatief voor de IJzerbedevaart. Vooral het feit dat de oorspronkelijke boodschap van Nooit meer oorlog, Zelfbestuur en Godsvrede van de IJzerbedevaart werd hertaald in Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid zette kwaad bloed de radicalere vleugel van de Vlaamse Beweging. Er werd beslist om een alternatieve bedevaart te houden in Steenstraete, bij het monument van de gebroeders Van Raemdonck.

Weekeinde vol identiteit, cultuur en tradities

Op zondag 28 augustus is de IJzerwake aan zijn 21ste editie toe, maar voor het eerst wordt de manifestatie een tweedaagse. De dag voordien vindt immers de eerste editie plaats van Frontnacht, een muziekfestival dat zichzelf omschrijft als “een weekeinde vol identiteit, cultuur en tradities met identitaire muziekgroepen uit binnen- en buitenland.”

Verjonging

“Wij zijn tot het besef gekomen dat wij moeten verjongen als wij de IJzerwake een toekomst willen geven”, zegt voorzitter Wim De Wit. “Ik stelde vast dat op vorige twee edities opvallend veel jongere mensen aanwezig waren. Een aantal van die jonge mensen hebben zich gegroepeerd om ook op de zaterdagavond een activiteit te organiseren, en dat is Frontnacht geworden. De bedoeling is dat die jonge mensen ook blijven overnachten en ’s anderendaags ook naar de IJzerwake komen. De toekomst is aan de jonge mensen. Als wij geen jonge bezoekers krijgen, dan sterven wij op den duur uit.”

Storm & Drang

Headliner op de affiche is de Italiaanse punkrockgroep Bronson, die links heeft met de fascistische beweging CasaPound. Phil van Flak is dan weer de Duitser Phil Neumann, wiens band Flak in Duitse media wordt omschreven als een neonazigroep. Sasha Korn is ook een Duitser die nauwe banden heeft met de extreemrechtse NPD. De Nederlander Flatlander is de vroegere gitarist van de groep Blindfolded, die door het Anne Frank Stichting wordt omschreven als een voormalige neonazistische rockband uit Winschoten. “De band was onderdeel van het internationale nazistische muzieknetwerk Crew38. Eind 2017 is Blindfolded uit elkaar gevallen. Na het uiteenvallen van Blindfolded is de gitarist van de band als soloartiest verder gegaan onder de naam Flatlander. Binnen de neonazistische muziekscene kan Flatlander inmiddels op nationale en internationale belangstelling rekenen”, klinkt het in een rapport dat de stichting maakte over extreemrechts in Nederland. Verder staat ook de Vlaamse groep Storm & Drang op de affiche. De groep heeft een facebookpagina waarop het onder meer dweept met paganisme en odinisme.

“Geen neonazisme”

Voorzitter Wim De Wit verzet zich echter stellig tegen de insinuaties van neonazisme. “Ik kan daar maar één ding van zeggen: dat is compleet flauwekul. Dat heeft daar niets mee te maken. Die jonge mensen gaan voor een gewoon Vlaams nationalisme, dat heeft niks te maken met nazisme. Dat is gewoon de media die links, compleet anti-Vlaams zijn en er misbruik van maken om dat zo voor te stellen. Het is identitaire muziek en daar is niks verkeerd mee.”

Geen aanvraag

De vraag is of vredesstad Ieper daar ook zo over denkt, maar daar vallen ze uit de lucht als we om een reactie vragen. “De informatie rond de organisatie van het muziekfestival de Frontnacht, heeft ons ook zopas bereikt. Tot op heden is hiervoor geen concrete aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Tijdens de zitting van 21 maart werd wel de organisatie van de IJzerwake vergund op zondag 28 augustus en dit volgens hun aanvraag ‘Herdenking met politieke boodschap en omlijsting.’ Indien de organisatoren op zaterdag 27 augustus een muziekfestival wensen te organiseren, dan kunnen zij hiertoe een aanvraag doen via het evenementenloket, die dan zal beoordeeld worden door het schepencollege. De organisatie van een festival vereist de nodige veiligheidsmaatregelen, in overleg met politie en brandweer. We zullen de organisatie hiervan dan ook op de hoogte brengen.” (TOGH)