IJzersterk talent op podium Dorpshuis Jonkershove

Op 3 december komt het open podium ‘Barst jij van Ijzersterk talent’ naar Houthulst. In het Dorpshuis in Jonkershove staan vier artiesten op het podium.

“P. A. R. C is een lokale band die zichzelf verduidelijkt als ‘Playing Awesome Rock Covers’. Ook Casa DuWeau is lokaal talent, een tweekoppig bandje dat bestaat uit Sven Vandermeersch en Stef Vancoillie. Belladonna is een band uit Oostduinkerke die bestaat uit tien vrouwen die meerstemmig zingen en musiceren, ze brengen warme liederen uit alle continenten afgewisseld met pittige zigeunerliederen. De vierde groep die het podium zal innemen, is Klandestien, een band uit Koksijde die bestaat uit vier vrouwen die a capella zingen”, vertelt schepen Jeroen Vandromme.

Publiek stemt mee

“De eerste act start om 19.30 uur n de laatste zou moeten kunnen afronden rond 22.30 uur. Iedere band speelt een half uur. De vakjury stuurt één van de deelnemers naar de finale die plaatsvindt op 4 maart 2023 in Diksmuide.” Het is heel belangrijk je favoriete band te gaan steunen. “ Niet enkel de vakjury kan immers iemand naar de finale steunen, het publiek kan ook zijn zegje doen. Het is dus echt wel belangrijk om naar het open podium te komen en daar je stem uit te brengen op jouw favoriete band”, benadrukt burgemeester Joris Hindryckx.

“Als bezoeker kan je één van de acts nomineren als publieksfavoriet en ook deze favoriet zien we dan terug op de finale in maart. Zak dus maar met zoveel mogelijk af naar het Dorpshuis in de Monseigneur Schottestraat 1, het wordt zeker een spannende en boeiende avond vol muzikaal avontuur.”

IJzersterk talent is een organisatie van de intergemeentelijke samenwerkingen, IJzervallei en Viertoren, ondersteund door evenementenbureau ‘ Outside the Box’.