Ieperse theaterverenigingen vinden weg terug naar de stadsschouwburg: “Investering van 165.000 euro”

Eind dit jaar komt het Konklijk Iepers Operettegezelschap na twee jaar afwezigheid weer ten tonele in de stadsschouwburg. Vorig jaar kon hun eindejaarsrevue niet doorgaan door ventilatieproblemen in de schouwburg, maar die problemen zijn nu van de baan na een investering van 165.000 euro.

Vorig jaar was er wat discussie rond water- en ventilatieproblemen in de Ieperse stadsschouwburg. “De commotie had hoofdzakelijk te maken met het feit dat er coronabeperkingen waren, zoals ventilatienormen en een beperkte zaalcapaciteit”, legt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit) uit. “De problemen in de stadsschouwburg kwamen er bovenop, waardoor er kritiek kwam richting het stadsbestuur. Ik heb alle begrip voor de reactie van de toneelverenigingen en na het voorval zijn we meteen rond de tafel gaan zitten.”

“Vorig jaar trokken we aan de alarmbel, want uitwijken naar Het Perron was voor ons geen optie”- Frederick Verstraete (Koninklijk Iepers Operettegezelschap)

Na overleg besliste het stadsbestuur om te investeren in nieuwe verwarming en een verluchtingssysteem. “We hebben ruim 165.000 euro geïnvesteerd. Hiermee zorgen we ervoor dat ten allen tijde voorstellingen kunnen blijven doorgaan in de stadsschouwburg, mochten er toch terug ventilatienormen worden opgelegd door de hogere overheid. Naast deze investering hebben we met onze eigen diensten hard gewerkt aan het dak, de kleedkamers en andere opfrissingswerken. Op het zinken dak waren er wat naden losgekomen en de kleedkamers werden opnieuw geschilderd na het voorzien van ventilatie.”

De grootste problemen zijn van de baan, toch blijft er nog een aandachtspunt. “In de kelders kan er nog water binnenkomen, dat heeft te maken met de slechte structuur van het oude gebouw. We kochten een automatische pomp aan om dit op te lossen. In de zaal is er nog een hoek waar het tapijt vochtig is. Daarvoor plaatsten we peilbuizen om na te gaan of de oorzaak bij het grondwater of elders te zoeken is.”

Lokaal beleidsplan

Volgens schepen Despeghel zitten er nog meer zaken in de pijplijn. “Ieper telt 130 cultuurverenigingen. We willen nu nagaan hoe we hen kunnen ondersteunen in de energiecrisis. We willen dat op maat doen, want ze hebben elk hun specifieke situatie. Op dit moment zien we ook een algemene tendens dat jongeren moeilijker hun weg vinden naar deze verenigingen. Om dat te verhelpen organiseren we onder andere theaterworkshops samen met CO7, OpenDoek en Stad Poperinge. Verder is nog een nieuw lokaal cultuurbeleidsplan in opmaak. Ook hiervoor was al overleg met OpenDoek”, aldus schepen Despeghel, die nu bijna vier jaar schepen van Cultuur is. “Het is mijn bedoeling om naar zoveel mogelijk culturele evenementen te gaan kijken. Vorige week ging ik nog naar Vlamertinge, want ook in de deelgemeenten zijn er bloeiende toneelgezelschappen.”

Polyvalente zaal

In 2024 komt er nog een studie over de toekomst van de stadsschouwburg. “We willen op basis van concrete cijfers en gegevens nagaan wat de best mogelijke toekomst is voor de schouwburg. Dit plan leggen we dan klaar voor de volgende legislatuur. De schouwburg is een niet-beschermd gebouw, de poort ernaast is wel beschermd. Er zijn veel opties mogelijk. Wat ik verkies? Een polyvalente zaal, zeg maar een OC voor de stad, met uitschuifbare zitmogelijkheden en een bar. Want het ontbreken van de bar is nu wel een van de nadelen.”

Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. © Eric Flamand

Binnenkort zal er met de eindejaarsrevue weer veel activiteit zijn in de stadsschouwburg. Frederick Verstraete (39) heeft de touwtjes in handen bij het Koninklijk Iepers Operettegezelschap. Hij is opgelucht dat ze na twee jaar weer een opvoering kunnen brengen. “In 2020 was er corona en vorig jaar waren er ook nog beperkingen met daarbovenop de ventilatieproblemen en een waterlek”, zegt Frederick. “We trokken dan ook aan de alarmbel. Uitwijken naar Het Perron was geen optie, aangezien wij de zaal voor een langere periode nodig hebben en dat niet combineerbaar was met de programmatie.”

De nieuwe voorstelling heet ‘Gif moa Goaze’, een verwijzing naar de energiecrisis. “Net als andere jaren steken we actuele thema’s in de show. Het zal niet over corona gaan! Zelf speel ik samen met mijn vrouw de hoofdrol. Ook mijn vader Alexander doet mee. We spelen acht voorstellingen tussen 26 november en 18 december. Qua ticketverkoop mikken we op 2.500. De voorverkoop is op zaterdag 5 november in ’t Boerenhof, waar we trouwens ook repeteren. Tickets kunnen dan afgehaald worden, terwijl je ze nu telefonisch kan bestellen. Ik denk dat we momenteel rond de 1.600 tickets zitten.”

Meer info en tickets: revue.ieper@hotmail.com