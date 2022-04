Ieperse musea nemen afscheid van curator met verrassingstentoonstelling

De Ieperse musea nemen de komende maanden afscheid van hun curator Jan Dewilde, na 39 jaar dienst. Als hommage aan de carrière van de conservator loopt van 30 april tot 4 september 2022 de tentoonstelling “Dag Jan”. Daar worden onder meer verschillende werken getoond uit het depot die anders niet toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Conservator Dewilde neemt na een carrière van 39 jaar afscheid van de Ieperse musea. Zijn collega’s van het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum en het Mergelynck Museum maakten in het geheim “Dag Jan”, een tentoonstelling als hommage om hem te bedanken.

Dag Jan

Dewilde startte in juni 1983 bij de stad Ieper onder de vleugels van historicus, archivaris en bibliothecaris Octaaf Mus. In 1990 trad hij in zijn voetsporen als conservator van de Ieperse Musea. Hij verwierf 39 jaar lang zoveel mogelijk sporen van het vooroorlogse Ieper en van de heropgebouwde stad. Ook was hij druk bezig met het verzamelen van oorlogskunst.

“In ‘Dag Jan’ tonen collega’s de talrijke verwezenlijkingen van Jan Dewilde. Ze duiken daarvoor diep in het museumdepot en hopen bezoekers te verrassen met de veelzijdigheid van zijn werk als conservator. Met deze hommage danken ze hun conservator voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel succes tijdens zijn welverdiend pensioen”, zegt de schepen van Musea Dimitry Soenen.