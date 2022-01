Ieperse Kattenstoet afgelast, ook geen alternatief

Het directiecomité besliste dinsdagmorgen om de Kattenstoet af te gelasten. Er komt geen uitstel tot volgend jaar en ook geen alternatief. De volgende Kattenstoet zal dus (wellicht) pas voor 2024 zijn. “Een enorme teleurstelling voor alle mensen die er al hun tijd en energie in gestoken hebben, maar we kunnen niet anders”, zegt de Ieperse schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper).

De 46ste editie van de driejaarlijkse Ieperse Kattenstoet ging normaal plaatsvinden op 9 mei 2021 maar werd door corona uitgesteld naar 2022. Een alternatief programma onder de noemer ‘Kattenkronkels’ werd dan weer afgelast door het slechte weer. In oktober 2021 stelden regisseurs Bart Cafmeyer en Steven Duyck al het thema en de nieuwe ideeën voor van de uitgestelde Kattenstoet van 2022 voor, maar ook dat was een maat voor niks.

Geen alternatief

“Wij hebben deze morgen beslist dat de Kattenstoet definitief wordt afgelast”, zegt de Ieperse schepen van Evenementen en voorzitter van het directiecomité van de Kattenstoet Diego Desmadryl (Open Ieper). “We stellen het dus ook niet uit naar volgende jaar, maar kijken meteen vooruit naar de normaal geplande editie in 2024. Het is immers onmogelijk om twee jaar op rij een stoet te organiseren. Momenteel zijn we ook niet aan het uitkijken naar een alternatief voor dit jaar. De problemen die we hebben voor de Kattenstoet zijn dezelfde problemen die we zouden hebben voor het alternatief en dat is dat we de mensen niet kunnen samenbrengen om te repeteren. We zijn wel aan het kijken of we in 2023 een speciale teaser kunnen doen.”

Enorme teleurstelling

“Het jaar is dus niet goed ingezet en het is een enorme teleurstelling voor alle mensen die er al hun tijd en energie in gestoken hebben”, vervolgt Desmadryl. “Ook voor ons al bestuur was dit zeker geen leuke beslissing om te nemen, maar het kan gewoon niet anders. We hebben er alles aan gedaan om uit te zoeken hoe we het toch kunnen organiseren, maar we komen telkens tot dezelfde conclusie. We hebben gewoon geen deelnemers genoeg. Om maar een voorbeeld te geven: dansscholen werken momenteel op 50 % van hun normale bezetting. Er zijn zeer veel quarantaines op dit moment. Veel deelnemende verenigingen kunnen niet repeteren omdat ze niet mogen samenkomen. Bovendien is het nog koffiedik kijken welke restricties omwille van corona er zullen zijn begin mei. Als er bijvoorbeeld een Covid Safe Ticket nodig zal zijn, dan is dat gewoon niet haalbaar voor ons als organisatie.”

Geen marge meer

Januari is wel al vroeg om de handdoek in de ring te gooien. “Ik had persoonlijk gehoopt dat we nog zouden kunnen afwachten tot februari, maar anderzijds zitten we nu in een periode waarin een aantal contracten moeten vastgelegd worden, tribunes die moeten besteld worden…”, aldus Diego Desmadryl. “Voor een evenement als de Kattenstoet beginnen de voorbereidingen doorgaans al op het einde van het jaar voordien, maar we hebben bijvoorbeeld ook al vier vergaderingen met de hulpregisseurs moeten afgelasten. Nu is er absoluut geen marge meer.” (TOGH)