Ieperse band Suncreek naar halve finale Humo’s Rock Rally

De zeskoppige Ieperse indierockband Suncreek heeft het tot de laatste twintig bands in Humo’s Rock Rally geschopt. De jonge groep is verrast maar uiteraard ook heel blij. “We hebben nog maar vijf optredens gedaan en we mogen al in de Gentse Vooruit spelen. Ongelofelijk”, glundert zanger Thibault Doise.

Suncreek ontstond in 2018. De naam verwijst naar de plaats waar hun repetitiekot is: de Zonnebeekseweg in Ieper. De groep bestaat uit Thibault Doise (24) uit Ieper, toetsenist Emile De Clercq (24) uit Geluwe, bassist Arjo Vandecasteele (24) uit Wervik, gitarist Florian Broeckaert (24) uit Langemark-Poelkapelle en drummer Robbe Platteau (20) uit Elverdinge. Onlangs kwam er nog een zesde lid bij: Flor Lenglaert (20) uit Ieper, die de tweede gitaar voor zijn rekening neemt.

Zesde lid bijgekomen

“Omdat we meer live speelden wilde ik me meer focussen op het performen. Ik ben ook geen uitstekende gitarist”, vertelt Thibault Doise. “We wisten dat Flor een fan was van ons en zo is hij er eigenlijk al redelijk snel bijgekomen, nog voor er sprake was van deelname aan muziekwedstrijden. Dat was de missing link die we nodig hadden om ons geluid live beter over te brengen.”

Funeral Party and Other Sad Songs

Om de podiumkansen wat op te krikken nam Suncreek al in februari de acht nummers van hun album Funeral Party and Other Sad Songs. Die is te vinden op streamingplatforms als Spotify. “Maar toen kwam corona en dus hebben we het album amper live kunnen spelen. Alle optredens die ooit gepland waren zijn opgeschoven of uitgesteld. Het kwam er gewoon nooit van. Dat was wel een spijtige zaak natuurlijk”, vervolgt Thibault.

Humo’s Rock Rally

Aan ambitie hebben de jongens van Suncreek geen gebrek, dus schreven ze zich in voor Humo’s Rock Rally, een van de meest toonaangevende muziekconcours van het land. “Maar tussen de inschrijving en de bekendmaking zat er wel wat tijd. We waren er eigenlijk helemaal niet meer bezig, dus toen we onze vernamen dat we bij de honderd geselecteerden waren, kwam het echt als een verrassing. We hadden nooit verwacht dat we al gingen geselecteerd zijn. We zijn gewoon maten die muziek spelen, met heel veel passie natuurlijk. We staan ook achter wat we doen, waar we hebben nog niet veel optreden en weinig mensen kennen ons.”

Alles gegeven

De preselectie vond plaats op 12 februari in De Zwerver. “We hadden er natuurlijk enorm naar uitgekeken”, vertelt Thibault. “We gingen ervan uit dat het bij die ene keer zou blijven. Vandaar dat we er vooral heel hard van genoten hebben en alles gegeven hebben, alsof het al de finale was. Daarop kwam er dan een zeer goeie review in de Humo. Voorzichtig begonnen we er al een beetje van te dromen. Om nu bij de laatste twintig in de halve finale terecht te komen, dat is precies of we in een andere realiteit zijn beland. Het is echt ongelofelijk. Onze hersens zijn ontploft.”

Vooruit Gent

De halve finale is op vrijdag 11 maart in de Vooruit in Gent. “Dat is een van de zalen waar we zelf al veel optredens gezien hebben. Dat we daar nu zelf op een podium zullen staan… Het zal misschien de vijfde of de zesde keer zijn dat we ooit live spelen, en al zo vroeg in onze carrière kunnen we van zo’n mooi podium proeven. Dat is een droom die uitkomt. In De Zwerver hadden we veel fans, dat was fantastisch. Het zou mooi zijn mochten er in Gent ook veel supporters komen. Bij deze een oproep: iedereen is welkom. Je kan tickets online kopen. Ongetwijfeld zal er weer veel familie en vrienden zijn. We zullen opnieuw alles geven en proberen verrassend uit de hoek te komen. Dat zal wel lukken, denk ik. We hebben al een mooie cover voorbereid”, besluit Thibault.

Op 16 april speelt Suncreek ook op Couter Festival in Poperinge.