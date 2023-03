Ieperling Jannick Dehaene zorgt voor affichefoto 20ste editie De Gevleugelde Stad

De foto voor de affiche van de 20ste editie van het internationaal straattheaterfestival De Gevleugelde Stad in Ieper komt van stadsgenoot Jannick Dehaene (47). Op donderdagavond 16 maart werd de traditionele fototentoonstelling geopend waar meer dan 700 foto’s voor werden ingestuurd door 70 fotografen.

De grootste klus is volgens Jannick Dehaene de selectie van de door te sturen foto’s. “Ik doe mee sinds 2017 en er hebben al elke keer foto’s van mij de tentoonstelling gehaald. Ik bereid me grondig voor, want ik bekijk vooraf nagenoeg alle filmpjes om te zien of ik daar een mooie foto uit zou kunnen halen. Op basis daarvan distilleer ik mijn parcours voor de drie dagen van de Gevleugelde Stad. Ik trek dan op pad met mijn Canon 5D Mark III met een 24-70- en 70-200-mm-lens.”

Grotere uitdaging

Cultuurfunctionaris Els Verlinde van CC Het Perron herinnert er ons aan dat twee decennia geleden de foto’s nog op papier werden ingezonden. “Nu gebeurt dit allemaal digitaal en is het misschien nog een grotere uitdaging, ook voor de fotografen. Zij moeten licht, beweging, artiesten en publiek in de juiste proporties kunnen vatten. Sommigen zouden met hun foto’s gerust al een eigen fotoboek van de Gevleugelde Stad kunnen samenstellen.”

Jannick Dehaene fotografeert al sedert zijn 14de. “Ik heb vroeger nog zelf foto’s ontwikkeld. Een specifiek genre van fotografie heb ik niet: het mogen landschappen, dieren of macro’s zijn, maar zet me geen uren in een camouflagetentje voor die ene natuurfoto. Ik besef wel dat ik door foto’s te maken veel mis van het schitterende spektakel dat de Gevleugelde Stad schenkt aan iedereen, maar ik heb het er voorlopig nog steeds voor over!”