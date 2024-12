Iddy Decock stopt met Sint-Pieterswijkfeesten en zoekt overnemers: “Zou spijtig zijn als kermis na meer dan honderd jaar zou verdwijnen”

Na meer dan twintig jaar stopt Iddy Decock met de organisatie van de Sint-Pieterswijkfeesten om medische redenen. Hij hoopt dat tegen het einde van het jaar een ploeg zich meldt om de fakkel over te nemen. Als dat niet lukt dreigt een van de oudste en drukst bezochte kermissen in Ieper te verdwijnen.

De Sint-Pieterswijkfeesten bestaan al meer dan honderd jaar en vinden plaats in het eerste weekend van juli op het Zaalhof in het centrum van Ieper. De kermis is bekend voor de gratis concerten van bekende artiesten. Zo stonden deze zomer onder andere Wendy Van Wanten, Jettie Pallettie en Filip D’Haeze op het podium in de tent. Al meer dan twintig jaar is Iddy Decock de drijvende kracht achter de feesten, maar Iddy gooit nu de handdoek in de ring.

Hernia

“Ik ben ondertussen ook al 75 jaar en sukkel met de onderrug”, vertelt Iddy. “Onlangs werd ik nog opgenomen in het ziekenhuis met een hernia. Dat zware werk kan ik niet meer aan. Ik had graag nog enkele jaren doorgedaan. Het is zo’n mooie traditie en heb magnifieke jaren gekend, maar fysiek gaat het niet meer. Er zit geen andere reden achter.”

Overnemers gezocht

Iddy Decock kondigde zijn beslissing aan op de facebookpagina van Sint-Pietersfeestcomiteit en in het kerstkaartje van het comité. Meteen lanceert hij een oproep aan mensen om de fakkel over te nemen. “Wie zich geroepen voelt om deze unieke vereniging verder te zetten kan contact opnemen met mij voor een eerste kennismaking. Geïnteresseerden hebben tijd tot 31 december om die nieuwe ploeg voor te stellen bij. Een kermis voorbereiden is immers niet zo simpel. Je moet de zangers vastleggen, de tent bestellen… Je kan niet wachten tot een maand voor de kermis.”

Pijn in het hart

“We laten geen vereniging in verval achter. Het is een mooie vereniging met veel mogelijkheden. Het zou echt jammer zijn mocht er na meer dan honderd jaar een einde komen aan deze mooie traditie. Je moet maar eens kijken naar de vedetten die we de afgelopen jaren allemaal uitgenodigd hebben, en dat gratis en voor niks. Waar zie je dat nog? Het is dus met veel spijt in het hart en een klein beetje weemoed dat we afscheid nemen”, besluit Iddy Decock. (TOGH)

Wie zich geroepen voelt om de Sint-Pieterswijkfeest voort te zetten kan contact opnemen met Iddy Decock via 0472 240 178 of iddy.decock@telenet.be.