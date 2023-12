Huis van het Kind en Bibliotheek Kortrijk lanceren project ‘Boekenbeertjes’: “Het lezen bevorderen vanaf de wieg”

Met het initiatief Boekenbeertjes slaan Huis van het Kind en Bibliotheek Kortrijk de handen in elkaar om taal- en leesvaardigheden te stimuleren vanaf de babytijd. Dankzij deze nieuwe samenwerking wordt het aanbod voor de allerjongsten de komende jaren fors uitgebreid.

De uitbreiding houdt meer activiteiten voor baby’s en peuters in, een presentje voor elke éénjarige Kortrijkzaan en wekelijkse voorleesmomenten voor kinderen tussen 1,5 en 3 jaar. Dit vult de bestaande initiatieven aan.

Sinds 2015 stelt bib Kortrijk al leeskoffers samen voor zo’n 34 kinderdagverblijven in Kortrijk. Tijdens de Voorleesweek (18-26 november) gaan heel wat voorleesvrijwilligers op pad naar die kinderdagverblijven om ervoor te lezen en enkele kinderdagverblijven vonden intussen de weg naar de bib dankzij de speciale rondleidingen-op-maat. Ook de wekelijkse voorleesuurtjes voor kleuters (thematisch, meertalig en/of in open lucht) die de bib al enkele jaren op zaterdag organiseert, zijn intussen goed ingeburgerd bij de bezoekers.

“De komende jaren wordt met Boekenbeertjes het bestaande aanbod dus nog verder uitgebreid met focus op de baby’s en peuters”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang. “Door het leesplezier al op zeer vroege leeftijd te bevorderen, wordt de taal- en leesvaardigheid van kinderen gestimuleerd. Hoe sneller ze een verhaal kunnen navertellen, hoe sneller ze weg zijn met de taal.” Lezen is ook goed voor het mentaal welzijn van kinderen. “Het leesplezier moet weer aangewakkerd worden, want amper één op de vijf Vlaamse kinderen en jongeren noemt lezen nog een hobby.”

Boekenbeertjes

Vanaf januari 2024 kunnen ouders met hun baby of peuter op woensdagnamiddag terecht in de centrale bib voor een wekelijk voorleesmoment met enthousiaste voorleesvrijwilligers. Tijdens de Week van de Opvoeding van 16-23 mei 2024 organiseert de bib met Huis van het Kind een taalstimulerende workshop.

“Wie graag andere jonge ouders ontmoet, kan hiervoor terecht bij Huis van het Kind en in de Deelfabriek. En tijdens het twaalf maanden-consult van Kind & Gezin krijgen ouders een activiteitenboekje mee met daarin een verjaardagsbonnetje voor de kindjes die een jaar oud worden. Zij kunnen daarmee een gratis boekje ophalen in hun dichtstbijzijnde (buurt)bib in Kortrijk”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Daarbovenop rolt bib Kortrijk in samenwerking met ‘Iedereen Leest’ binnenkort ook ’Leesjury start’ uit voor peuters. “Hierbij gaan zes kleuterscholen aan de slag met een selectie prentenboeken en kiezen de kleintjes welk boek zij nu het allermooiste vinden. Met het Boekenbeertjes-project zetten we een concrete stap om kinderen al van jongs af aan in aanraking te brengen met de Nederlandse taal. Dit initiatief, gericht op baby’s en peuters, is niet alleen leuk en educatief, maar ook een essentieel onderdeel van onze visie voor Kortrijk als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Door onze jongste inwoners vroeg te laten kennismaken met literatuur, leggen we een goede basis voor hun toekomstige taalvaardigheid en cultuurbeleving.”

Feestelijk startmoment

Kortrijk zet met Boekenbeertjes en alle initiatieven volop in op leesbevordering vanaf de wieg. Elke (groot)ouder is op woensdagnamiddag 10 januari 2024 met hun baby en peuter van harte welkom in de centrale bib. “Dan gaan we feestelijk en officieel van start met Boekenbeertjes met een muzikale workshop en aansluitend een receptie voor alle aanwezigen.”