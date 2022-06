Historisch locatietoneelgezelschap Dakbroeders uit Oostende brengt J.T. North tot leven in podcast, boek en toneelstuk

De Northlaan, de ruggengraat van Mariakerke-Bad, slaat niet op een windstreek, maar linkt een gefortuneerde Engelse kolonel aan de stedenbouwkundige ontwikkeling van deze wijk onder Leopold II. Jean Surmont kan zijn fascinatie voor de zakelijke relatie tussen beide opmerkelijke figuren en de mysterieuze dood van J.T. North nu kwijt in een podcast, boek en toneelstuk.

John Thomas North (1842-1896), maakte als jongeman fortuin in Peru en Chili bij de exploitatie van nitraatmijnen. Pas 40 en terug in Engeland, is hij zo rijk dat Leopold II hem overtuigt om te investeren in Congo. Als onderpand mag de ‘kolonel’ de duinen in Mariakerke verkavelen, er het Royal Palace Hotel bouwen en een elektrische tramlijn tussen Oostende en Middelkerke aanleggen.

Mysterieuze dood

Jean Surmont (64) is gewezen leraar en oud-directeur van het Atheneum Pegasus: “Ik heb me altijd al de vraag gesteld of Leopold II wel een standbeeld verdiend heeft in onze stad. En toen ik mij lang geleden tijdens mijn burgerdienst verdiepte in de figuur van North in de lokale pers, raakte ik gefascineerd door die figuur. Zeker omdat hij al op 54-jarige leeftijd in Londen overleed na het eten van oesters.”

“Zijn tramverbinding was toen al gerealiseerd, de duinen genivelleerd maar nog niet bebouwd en het luxehotel stond in de steigers. De officiële doodsoorzaak van North was hartfalen, maar daarover heb ik toch serieus mijn twijfels. Hoe dan ook: eens te meer zag Leopold II volgens mij zijn kans schoon en kocht hij via een stroman de vrijgekomen aandelen over voor een zacht prijsje.”

Toneelbewerking boek

De voorbije twee jaar schreef Surmont de faction roman De Affaire North die in het najaar verschijnt. Maar dit intrigerende verhaal trok ook de aandacht van Kathelijn Vervarcke van het historisch locatietoneelgezelschap de Dakbroeders. Op 21 en 22 oktober is er in De Grote Post de première van de toneelbewerking van het boek van Surmont die daarvoor samenwerkte met Stefan Van den Broeck.

Maar eerst is er nu de podcast met dezelfde naam. “Bij elk nieuw toneelstuk brengen we vanaf nu onder het motto Rafelranden een podcast over een aantal vergeten verhalen. Bij De Affaire North wordt de tekst ingesproken door Jean Surmont, Stefan Van den Broeck en Maxine Van Tiggel en ondersteund door muziek van Bas Bulteel. De podcast is opgenomen in de studio van CC De Grote Post in samenwerking met Sam Serruys”, aldus Kathelijn Vervarcke.