Hilde Stragier legt voor het laatst als schepen bloemen neer aan het monument van gesneuvelde soldaten in Dranouter

Als gemeente in de frontstreek herdenkt Heuvelland jaarlijks de “Grote Oorlog” op 11 november. “We staan stil bij het leed van deze oorlog en dragen de vredesboodschap uit. Deze is nog steeds heel actueel”, zegt schepen Hilde Stragier die in Dranouter voor de 22ste keer maar ook voor het laatst als schepen bloemen neerlegde aan het monument van gesneuvelde soldaten.

Eind dit jaar stopt Hilde als schepen. Ze was 22 jaar lang aanwezig op de herdenking aan het monument van de gesneuvelde soldaten in Dranouter, 12 jaar als gemeenteraadslid en vervolgens 10 jaar als schepen. Hilde deed al die jaren die taak in de voetsporen van haar vader André die veldwachter was in Dranouter en 30 jaar lang de herdenking in zijn dorp meemaakte.

Kindergeluk niet delen

“Op 11 november miste ik als kind mijn papa. Want precies diezelfde ochtend was ook steeds Sint-Maarten langsgekomen. Dit mooie kindergeluk kon ik op dat moment nooit met hem delen. Later besefte ik wel de impact van deze herdenking. Heel wat streekgenoten hebben hun leven gelaten voor onze streek.’

Hilde Stragier is sinds 2013 schepen. Eerst als schepen voor openbare werken, sedert 2019 als schepen voor sociale zaken, senioren en welzijn. Hilde wordt in het schepencollege opgevolgd door gemeenteraadsvoorzitter Bert Doise.