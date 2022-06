Hilde Cuyt uit Wervik is nieuwe directeur CC De Spil Roeselare

Hilde Cuyt (45) is de nieuwe directeur van cultuurcentrum De Spil in Roeselare. Ze volgt Dirk Cornelis op die deze maand met pensioen gaat. “Ik wil vooral zorgen voor continuïteit.”

Hilde Cuyt is afkomstig uit Willebroek maar woont al jaren in West-Vlaanderen. “Ik woon met mijn gezin al zeventien jaar in Kruiseke bij Wervik. Je hoort het nog wat aan mijn accent dat ik van elders kom maar ik voel me voor de rest een echte West-Vlaamse.”

Hilde Cuyt begon haar carrière bij de Vlaamse overheid waar ze werkzaam was in de sector van het Vlaamse erfgoed. De voorbije 11 jaar was ze erfgoedcoördinator bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7 in de zuidelijke Westhoek. “Maar ik verlangde steeds meer om weer in het pure culturele veld aan de slag te gaan. Deze uitdaging in De Spil in Roeselare is op mijn lijf geschreven. Ik zie er naar uit om mijn culturele visie en mijn organisatorische skills samen te brengen in het cultuurcentrum.”

“Ik was deze week al even op bezoek in De Spil en ik ontmoette er een gastvrij team van dertig mensen. De hele Spil ademt openheid en dat wil ik na een ruime kennismakingstijd waarin ik vooral ga luisteren, graag verder zetten.”

Hilde Cuyt gaat officieel op 16 augustus aan de slag in Roeselare. (BC)