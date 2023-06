Hilde Cuyt stelt straks haar eerste Spilbrochure voor: “We mogen de beste theatergezelschappen verwelkomen”

Op vrijdag 9 juni wordt de nieuwe Spilbrochure voorgesteld. We kijken met directeur Hilde Cuyt terug op haar eerste seizoen in ons cultuurhuis en bladeren al eens in de brochure 2023-2024. Benieuwd welke voorstellingen zij absoluut niet wil missen.

Hoe is je eerste jaar in De Spil verlopen?

“Ik ben hier met veel verwachtingen aangekomen en ik kan stellen dat de meeste zijn ingelost. Ik heb een goed draaiend cultuurhuis ontdekt waar mensen werken die enorm veel inzet vertonen. Ik heb vanaf dag één gesteld dat het eerste jaar eentje van luisteren en veel dialoog moest worden.”

“Ik was meteen onder de indruk van wat er hier allemaal zichtbaar, maar nog veel meer achter de schermen gebeurt. Daar heb je een gedreven ploeg voor nodig anders lukt dat niet. Het was ook een jaar van vele ontmoetingen met beleidsmakers van de stad, het bestuur, artiesten, zaalhuurders, verenigingen, Spilbezoekers en andere cultuurhuizen. Het voorbije jaar konden we ook in samenwerking met de stad verschillende investeringen realiseren in het gebouw dat ondertussen meer dan 25 jaar oud is. Het bewegend licht is in april in gebruik genomen en in de zomervakantie wordt een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst.”

Heb je dan nergens een, al was het maar een klein, stempeltje kunnen drukken?

“Mensen met elkaar verbinden is voor mij heel belangrijk. De mensen binnen De Spil zelf dicht bij elkaar brengen, dat is een evidentie maar ik wil ook graag externe mensen samenbrengen in dit cultuurhuis. Ik ben dan ook voorstander van projectteams waarin mensen van alle profielen van binnen en buiten De Spil samen komen om iets uit te werken. De artistieke kwaliteit van ons aanbod staat voorop maar steeds gecombineerd met een gedegen zakelijke en coördinerende aanpak.”

Je erfde een cultuurhuis dat net uit de coronacrisis kwam. Is dat nog voelbaar?

“Niet echt, alhoewel een aantal zaken daardoor wel veranderd zijn, maar dat is elders ook zo. Mensen beslissen bijvoorbeeld steeds later om een voorstelling te boeken maar die trend was al zichtbaar nog voor de pandemie. Het ene genre loopt al sneller vol dan het andere maar ook dat is niets nieuws. De tijd van de grote abonnementen is wel voorbij. Ik hoorde vertellen dat er jaren geleden ellenlange rijen stonden voor De Spil op de dag dat de verkoop van start ging. Dat is verleden tijd, ook omwille van de digitalisering uiteraard. Onze website is goed uitgebouwd en we verkopen veel meer tickets online. De ticketbundel, een nieuwigheid van vorig jaar, is een voltreffer gebleken. Het publiek voelt zich er veel comfortabeler bij. Bovendien kan je als bundelhouder het hele cultuurseizoen tickets met korting bijbestellen.”

Hoe ziet de nieuwe brochure eruit?

“Ze ziet er prachtig uit met dit keer geen huisfotograaf maar wel een illustrator die voor de beelden zorgt. Toon Delanote koos voor de cover de spiegel als sterk beeld: het publiek krijgt bij een voorstelling eigenlijk een spiegel voorgehouden en probeert zichzelf te spiegelen aan wat hij ziet of hoort.”

“We stellen ze officieel voor op vrijdag 9 juni. Dan rijdt vanaf halfzes een mobiel podium door de centrumstraten waarop lokaal talent Hot Lips een concert geeft en compagnie Be Flat een act brengt. Nadien kan je vanaf halfzeven in de voortuin van De Spil terecht om kennis te maken met de brochure met een hapje en een drankje en onder een streepje muziek van plaatjesdraaier Piv Huvluv.”

Kan je al een tipje van de sluier van de programmatie oplichten?

“De bezoekers mogen ook volgend seizoen de gekende mix van theater, muziek, dans, beeldende kunsten, film, circus, comedy maar ook heel wat festivals verwachten. Zowel mensen met ervaring als jong talent zullen we een podium bieden. We zijn nogal trots dat we straks de grote gezelschappen mogen verwelkomen. Zo komt het beste van wat theater in Vlaanderen te bieden heeft volgend seizoen naar Roeselare met Needcompany, laGeste/Toneelhuis, NTGent en de KVS. Jonge makers als Maxim Storms zijn ongekend maar kunnen door een breed publiek gesmaakt worden. De Spil heeft altijd al graag artiesten in huis gehaald om ze hier te laten werken. Volgend seizoen gaan we een zestal jonge kunstenaars in residentie in De Spil of in Villa Vandewalle laten werken, naast verschillende coproducties en de samenwerking met artiesten met een Roeselaarse roots. Zo is er Pieter Desmet, die danst bij Ultima Vez en zijn eerste eigen creatie brengt, een Belgische première in De Spil!”

“Ook weer een heel mooi aanbod comedy. In het schemergebied tussen comedy en theater trekt nieuwkomer Julie Delrue voor het eerst alleen op pad.”

En hoe bevalt Roeselare jou?

“Ik kom dagelijks met de fiets vanuit Wervik naar De Spil maar ik kom ook veel buiten in de stad. Het is leuk om in Roeselare te werken en ik ontdek elke dag wel iets nieuws. Of het zijn nieuwe mensen of het zijn plezante plekjes. Vorig jaar brachten we straattheater en installaties tijdens een festival in de stad en daardoor leerde ik de site van het Klein Seminarie beter kennen. Ik was ook onder de indruk van de getransformeerde Sint-Jozefskerk waar we volgend seizoen een voorstelling programmeren maar ik zei ook ‘wauw’ toen we met ons Spilteam een avondje doorbrachten in de oude weverij Barcelo en bij de opening van de expo in Villa Vandewalle.”

De ticketverkoop voor het seizoen 2023-2024 van De Spil start online, telefonisch of aan de balie op dinsdag 13 juni om 18 uur. Op vrijdag 9 juni kan iedereen de brochure ophalen in de voortuin van De Spil en dat vanaf 18.30 uur. “Ja, dit keer organiseren we alles aan onze voordeur. Dat past in onze visie. We gaan ook volgend seizoen inzetten op zichtbaarheid en je zal De Spil heel vaak buiten tegenkomen. Hou zeker onze website verder in de gaten want er komen nog nieuwigheden bij tijdens het seizoen”, aldus nog directeur Hilde Cuyt.