Hilde Cuyt is nieuwe directeur van De Spil: “Zo snel als mogelijk op kruissnelheid geraken”

Als bonusgeschenk krijgt de 25-jarige Spil vanaf 16 augustus een nieuwe directeur. Hilde Cuyt woont in Wervik en werkte tot nu bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7 in de zuidelijke Westhoek. “De goesting om terug cultuurbreed aan de slag te gaan sluimerde al een tijdje. Ik ga verder onderzoeken wat de snel veranderende samenleving nodig heeft en hoe we daar met cultuur ons steentje kunnen toe bijdragen.”

Hilde Cuyt is 45, woont in Kruiseke bij Wervik maar groeide op in Willebroek. “Dat kan je allicht nog wat horen aan mijn accent. Maar ik kan je verzekeren, ik voel me in hart en nieren West-Vlaming. Zeventien jaar geleden kwam ik hier wonen met mijn man Stijn Deprez. Ondertussen hebben wij een gezin met twee zonen en twee dochters. Stijn is afkomstig van Dadizele en we komen regelmatig in Roeselare in onze vrije tijd. Ik ken de stad dus wel een beetje.”

“Ik startte mijn carrière bij de Vlaamse overheid in Brussel waar ik met het algemene cultuurbeleid en in het bijzonder het cultureel-erfgoedbeleid bezig ben geweest. In 2006 werd ik verantwoordelijk voor het erkennen, subsidiëren, adviseren en evalueren van cultureel-erfgoedactoren. Ik zette dat beleid om in de praktijk toen ik elf jaar geleden in de zuidelijke Westhoek ging werken als erfgoedcoördinator van het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7, dat zuurstof geeft aan cultuur en erfgoed in zeven gemeenten in de zuidelijke Westhoek. Door in West-Vlaanderen te werken, leerde ik de streek pas goed kennen. Ik leerde er vele warme en inspirerende mensen kennen.”

“Maar de jongste jaren groeide het verlangen stilaan om terug te keren naar de brede cultuursector. Daar lag uiteindelijk mijn start toen ik aan de UAntwerpen cultuurmanagement studeerde na mijn opleiding archeologie. Toen ik de advertentie voor de vacature van directeur van cultuurcentrum De Spil zag, was ik meteen enthousiast en werd ik gesteund door mijn gezin. Ik stelde me kandidaat en doorliep de volledige procedure. Vorige week besliste de raad van bestuur over mijn aanstelling.”

Continuïteit

“Ik zie er erg naar uit om deze functie aan te vatten waarbij ik mijn artistieke visie en organisatorische skills kan samenbrengen. Ik kom terecht in een geëngageerd en ervaren team van dertig medewerkers. We zullen samen voor de nodige continuïteit zorgen en verder de teamcultuur uitbouwen. Samenwerken en netwerken, dat is wat ik in mijn vorige jobs elke dag heb gedaan. Ik wil goed luisteren naar wat er leeft en er daarna samen mee aan de slag gaan.”

“Wat de programmatie betreft ga ik, zoals het team onder leiding van Dirk Cornelis de voorbije jaren deed, verder een evenwicht zoeken tussen jonge makers en gevestigde waarden, tussen lokaal, nationaal en internationaal talent. Een mix tussen amateurkunstenaars en professionelen zal ook in de toekomst belangrijk blijven. En het cultuurcentrum is ook de ideale plek om zelf dingen te gaan creëren. De Spil heeft de voorbije jaren naam en faam opgebouwd.”

Open huis

“Ik was deze week in De Spil om met het voltallige team kennis te maken. Ik ontdekte een open huis waar iedereen welkom is en waar sterk wordt ingezet om de verschillende doelgroepen te bereiken. Er worden hier ook bewust duurzame keuzes gemaakt.”

“Ik zal de tijd nemen om mij in te werken in deze nieuwe job. Ik zal mij in mijn vrije tijd ook in Wervik verder blijven inzetten voor het jeugdwerk. Ik ben daar volwassen begeleidster van Chiro JOW Wervik.”

Ik ben blij dat ik weer met het brede spectrum van cultuur aan de slag kan

“En natuurlijk wil ik zelf ook ten volle genieten van het rijke cultuuraanbod van De Spil. Ik ga al jaren naar theatervoorstellingen, hedendaagse dans, tentoonstellingen, familievoorstellingen en af en toe een concert. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. De komende dagen zal ik uitgebreid de kersverse brochure van het nieuwe seizoen doornemen. Het aanbod ziet er veelbelovend uit. Door corona kreeg de cultuursector rake klappen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk op kruissnelheid kunnen draaien en dat de mensen opnieuw massaal de weg vinden naar de Spilleboutdreef. Kunstenaars doen ons anders kijken, ze kunnen ons inspireren”, aldus nog Hilde Cuyt.

Ook schepen van cultuur Mieke Vanbrussel (CD&V) is enthousiast over de keuze voor Hilde Cuyt: “Toen ik haar deze week ontmoette, was er meteen een klik. Ik voelde direct dat het goed zat. Dit is een dame met pit, met de nodige capaciteiten en het enthousiasme om ons jarige cultuurcentrum een nieuwe kwarteeuw binnen te leiden.”