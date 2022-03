Highlight Festival verhuist naar andere kant van Zuiderring

Het Ieperse dancefestival Highlight Festival mikt voor de vierde editie op 3 september 2022 op maar liefst 9.000 bezoekers. Om die massa veilig en comfortabel te kunnen bolwerken vonden ze een ruimere locatie op een boogscheut van het vroegere festivalterrein aan de overkant van de Zuiderring. Ook nieuw is dat het festival in zee gaat met tweesterrenrestaurant Hostellerie Saint Nicolas voor een vipformule.

In het Ieperse cultuurcentrum Het Perron nodigden de organisatoren van Highlight Festival partners en pers uit om de plannen voor de editie van 2022 uit de doeken te doen. Dat gebeurde met veel toeters en bellen, zoals een optreden van drummer Michael Schack en een interview met Lennert Vintevogel, die samen met Niels Pierpont, Jordy Bequoye en Jeroen Crombez het festival uit de grond stampte.

Alpacaweide

Nadat Lennert de geschiedenis van Highlight Festival schetste onthulde hij in primeur dat het festival verhuist. “In 2020 wilden we al grote stappen zetten, maar door de coronacrisis en de late beslissing om het alsnog te organiseren in 2021, hebben we beslist om die stappen dit jaar te zetten. Daarvoor moeten we verhuizen. We zijn er zelf een beetje het hart van in. We hebben drie geweldige edities gehad op onze alpacaweide.”

Nieuwe locatie

De reden voor de verhuizing is de gestage groei die het festival al doormaakte. In 2018 verwelkomden ze op de eerste editie 2500 bezoekers en 300 vips, in 2019 waren dat al 4.500 bezoekers en 500 vips en vorige jaar verpulverden ze hun record met 6.500 bezoekers en 800 vips. “Dit jaar mikken we op 9.000 bezoekers en 1.000 vips”, zegt Lennert Vintevogel. “Omdat veiligheid en comfort voor onze bezoekers het allerbelangrijkste verhuizen we naar een prachtige nieuwe locatie vlakbij de vroegere festivalweide, maar aan de andere kant van de Zuiderring. Het was wel niet evident om een nieuwe locatie te vinden in Ieper.”

Nog nieuw dit jaar is dat het aantal podia opgetrokken wordt va drie naar vijf: Mainstage, Babafest, The Garden of Techno, Papi Chulo en De Feesthut. Er komen ook twee formules voor vips. Golden vips kunnen zoals de vorige jaren opnieuw genieten van een lekker menu verzorgd door De Lissewal, maar vanaf dit jaar heb je ook diamond vips, maximaal 150 mensen die culinair in de watten gelegd worden met een vijfgangenmenu van tweesterrenrestaurant Hostelerie Saint Nicolas.

Ticketverkoop

Maandag startte trouwens de ticketverkoop. In een mum van tijd waren alle early bird-tickets uitverkocht. Dinsdagavond kondigde Lennert Vintevogel trots dat al 1.763 de deur uit zijn. (TOGH)