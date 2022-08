Heulse kunstwandeling ‘KNOFlook’ zoekt vers bloed

De Tinekesfeesten staan voor de Heulse kunst- en cultuurliefhebbers gelijk aan een nieuwe editie van KNOFlook. De bekende kunstwandeling is dit jaar toe aan haar 22ste editie. Om daar ook nog een 23ste editie aan te breien, lanceert de werkgroep een oproep naar nieuwe vrijwilligers.

KNOFlook (Kunst Naast Ons Feest) is een jaarlijkse kunstwandeling door Heule, die plaatsvindt op zaterdag en zondag van de Tinekesfeesten. De route bestrijkt dit jaar 2,5 kilometer, passeert langs 11 locaties en is in totaal goed voor 28 kunstenaars die hun werk tentoonstellen. De wandeling start zoals gewoonlijk aan ‘t Kasteeltje en eindigt bij Deltagroep, in de Warandestraat. De route loopt pal door het feestgedruis van de Tinekesfeesten langs onder meer de Kerk van Heule, Coiffure Naturel en Ter Melle.

Blikvangers op de wandeling zijn natuurfotograaf Tom Linster en Heulenaars pur-sang Dries Depoortere en boudoirfotografe Annelore Desmet. Andere Heulenaars die prijken op het affiche zijn de bekende juwelier Lieven Delombaerde en kunstschilder Jo Vandeleene.

“Vorig jaar werden we nog ietwat geremd door de geldende coronamaatregelen maar konden we toch afkloppen op 1.700 bezoekers. Zonder belemmeringen en dankzij de goed gevulde affiche, mikken we dit jaar op 2.000 bezoekers”, aldus werkgroeplid Nancy Geeroms.

Enthousiaste vrijwilligers

De achtkoppige werkgroep gaat tijdens deze 22ste editie ook op zoek naar vers bloed. Vier werkgroepleden leggen hun uitvoerende taken neer, en dus is er nood aan kunstliefhebbers om de leemte op te vullen. “We gaan op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met veel goesting om te organiseren en een interesse voor kunst”, aldus aftredend werkgroeplid Nancy Geeroms, die liefst 12 edities in goede banen leidde.