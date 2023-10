Het Zesde Metaal kondigt nieuwe single aan

Op woensdag 18 oktober lost Het Zesde Metaal het nummer ‘Het Langste Jaar’, een voorbode van een nieuw album. Het is het laatste waar de geliefde muzikant Tom Pintens aan heeft meegewerkt.

Het langste jaar. Zo heet de nieuwe single die de groep Het Zesde Metaal op ons loslaat straks. Het had evengoed ‘het lastigste jaar’ kunnen heten, want voor de populaire West-Vlaamse band is het allerminst een makkelijk jaar geweest. Ze moesten begin augustus afscheid nemen van hun gitarist en toetsenist Tom Pintens. Hij maakte tien jaar lang deel uit van de groep, met Wannes Cappelle als frontman.

Ontroerende foto

Op Facebook kondigde de groep de single aan, met een ontroerende foto van het vijftal in de opnamestudio. Daarbij staat de boodschap:

“Juni 2023. Tegen de klok aan het werken met de band. Vastbesloten om nog een nieuw album op te nemen met ons vijven. Dankbaar en trots melden we u dat de plaat vertrokken is naar de perserij. Heel binnenkort meer!”

Wanneer het nieuwe album precies beschikbaar is, is nog niet bekend. Wellicht gaat de groep er ook mee toeren, maar ook dat is nog koffiedik kijken. Momenteel is Wannes Cappelle solo op tournee.