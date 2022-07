Het Witte Paard voortaan mee geleid door… Geert Hoste

Opmerkelijke ‘transfer’ in showbizzland. Komiek Geert Hoste zetelt straks in de raad van bestuur van Het Witte Paard in Blankenberge, om mee te denken over de toekomst ervan. Het was een voorstel van ondernemer Marc Coucke.

Het Witte Paard in Blankenberge is al decennia een begrip. De bekende feest- en showtempel ontstond in 1936 door Louis Smets, die in Antwerpen al een danszaal had. Vandaag is het nog steeds in handen van dezelfde familie. Achterkleinzoon Ben Van den Keybus is nog steeds hoofdaandeelhouder van de groep WP Hotels & Events, dat de zaal uitbaat. Vorig jaar nam hij contact op met Marc Coucke met de vraag of hij geen zin had om in de zaak te stappen. Ondertussen heeft de investeringsmaatschappij van Coucke een aandeel van 49 procent. Bij de bekendmaking ervan stak hij niet onder stoelen of banken dat hij grote plannen had ermee.

Nu komt al eentje naar boven drijven, en wat voor één. Coucke belde naar Geert Hoste, de meest succesvolle cabaretier van ons land. Hij vroeg hem om bestuurder te worden, en om strategisch mee te denken over de toekomst van Het Witte Paard.

Geen Tiroler

“Wat mijn functie concreet inhoudt? Ik zetel in de raad van bestuur”, vertelt Hoste aan Het Laatste Nieuws. “Ik ga mijn ervaring gebruiken om links en rechts voorstellen en suggesties te doen en hier en daar wat duwtjes en schouderklopjes uitdelen. Ik wil vooral snel werk maken van de perceptie van het grote publiek. Veel Vlamingen denken nog dat in Het Witte Paard een treintje in een Tiroler-decor rondrijdt. Maar dat is al lang verleden tijd. Wie nu binnenkomt, waant zich bij wijze van spreken in een soort Tomorrowland.”

Hoste predikt naar eigen zeggen geen revolutie, maar evolutie. Hij is niet van plan om aan de succesformule te morrelen, maar wil alles naar een hoger niveau tillen.