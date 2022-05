‘Het Beste van ‘t Westen’ op Festival Dranouter: Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle, Wim Willaert én Wim Opbrouck op één podium

Festival Dranouter pakt op zaterdag 6 augustus 2022 uit met een unieke headliner: ‘Het Beste van ’t Westen’ featuring Flip Kowlier én Wannes Cappelle én Brihang én Wim Willaert & Wim Opbrouck van De Dolfijntjes op één podium. “Wees er zeker bij, dit maak je geen twee keer mee”, klinkt het bij de organisatoren.

Festival Dranouter 2022 brengt hulde aan talent van eigen bodem met het allstars project ‘Het Beste van ’t Westen’. “Hét Beste van ‘t Westen? Dat kunnen alleen maar Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) én Wim Opbrouck & Wim Willaert van De Dolfijntjes zijn. Het Beste van ’t Westen op één podium te zien krijgen, tijdens dezelfde set? Dat kan enkel en alleen op Festival Dranouter. Met nog enkele West-Vlaamse special guests erbij wordt de set van Het Beste van ’t Westen op zaterdag 6 augustus een ongeziene headliner van formaat. Wees er zeker bij, dit maak je geen twee keer mee”, klinkt het enthousiast bij de organisatie van Festival Dranouter.

Heilige drievuldigheid

“Wie erbij was op het optreden van Het Zesde Metaal op de Dranouter Zomersessies XL, die was getuige van een onbeschrijfelijke symbiose on stage. Het festivalpubliek ging los toen Flip Kowlier samen met HZM-frontman Wannes Cappelle een mash-up bracht van Flips Welgemeende en Ik haat u nie. Wannes Cappelle verbaasde met raps op Zeg ne ki oe laat ist?, een anthem van Flips band ’t Hof Van Commerce. Brihang maakte een cameo en pikte een strofe mee. Het publiek kreeg er geen genoeg van. De formule Wannes + Flip + Brihang werd op sociale media en door de pers gedoopt tot de heilige drievuldigheid. En zo was het zaadje voor ‘Het Beste van ‘t Westen’ geplant.”

Lees verder onder de foto.

De laatste passage van Wim Opbrouck (links) en Wim Willaert (rechts) met De Dolfijntjes op Festival Dranouter dateert van 2017. Vijf jaar later treden ze nog eens op met ‘Het Best van ‘t Westen. (Foto TOGH)

Op zaterdagavond 6 augustus 2022 krijgen Wannes, Flip en Brihang versterking van Wim Opbrouck en Wim Willaert van De Dolfijntjes. “Wie De Dolfijntjes eerder zag op Festival Dranouter, die weet: het dak gaat eraf. En da’s geen understatement. En wil je Brihang deze festivalzomer aan het werk zien? Dan kom je enkel en alleen op Festival Dranouter aan je trekken. De bekendste woordpoëet van België neemt momenteel een sabbatical om te werken aan zijn nieuwste plaat. Voor het project Het Beste Van ‘t Westen onderbreekt hij die pauze met veel plezier.”

Yevgueni

Naast ‘Het Beste van ‘t Westen’ kondigt Festival Dranouter ook Yevgueni, Kalascima, Lenny & De Wespen, Startijenn, Douglas Firs, Dries Bongaerts & Toasaves aan voor de editie van 5, 6 en 7 augustus. Op de line-up stonden al Rodrigo Y Gabriela, Intergalactic Lovers, SX Unplugged, Go_A, ZAZ, Tourist LeMC, Guido Belcanto, Tindersticks, Daði Freyr, Portland, Madou, Sylvie Kreusch, Young Yello… Daarmee zijn de namen van de hoofdpodia aangekondigd. Er volgen wel nog aankondigingen van een reeks dj’s, randanimatie, straattheater en kidsacts. (TOGH)