Herdenking in Veurne: Franse kindsoldaat François Ratto (16) liep weg van huis om mee te vechten in de oorlog

Op de militaire begraafplaats in Veurne werd op zondag 10 november ook een jong slachtoffer van het oorlogsgeweld herdacht. Op deze begraafplaats liggen Britse en Franse soldaten begraven, waaronder de 16-jarige Franse jongen François Ratto.

François Marius Ratto werd geboren op 17 april 1898 in Roquebrune-Cap-Martin. Hij werd beschouwd als een ietwat levendig en turbulent kind. François had hardwerkende ouders en woonde in de wijk Carnolès in Roquebrune-Cap-Martin, waar ook de 27e BCA-jagerskazerne was gevestigd.

Dit regiment bestaat uit soldaten van Ardéchois, Provençaux en de Pyreneeën die strijden op energie, uithoudingsvermogen en discipline. Deze mannen fascineerden de jonge François die veel tijd doorbracht met het observeren van de soldaten.

Op het moment van de mobilisatie was het regiment bezig met manoeuvres in het achterland. Na de oorlogsverklaring keerde de eenheid haastig terug naar haar kantonnementen Sospel, Breil en Menton.

De soldaten van de compagnie vertrokken op 10 augustus naar het front van Lotharingen. Ze zijn zich er niet van bewust dat de jonge François, zonder medeweten van zijn familie, clandestien in de rijtuigen is geglipt. Zijn aanwezigheid werd pas ontdekt in Nancy!

Daar wist de tiener, met grote vastberadenheid, de agenten ervan te overtuigen zich bij hen aan te sluiten. Zo werd hij, ondanks zijn zeer jonge leeftijd, “vrijwillig aangenomen” in de tweede compagnie. François nam deel aan de missies waarin zijn bataljon vocht. Zijn eenheid zou zich vervolgens aansluiten bij de 29e divisie die zou deelnemen aan de bijzonder dodelijke veldslagen van Mortagne, Lamath, Xermaménil rond Lunéville.

Van Frankrijk naar België

Omdat de situatie in het oosten van Frankrijk kritiek werd, werden de 27e BCP en andere jagerbataljons opgeroepen om te vechten in België in de sector Ieper naast de Belgische troepen die zich daar hadden teruggetrokken.

Dit was een plaats aan het front waar de Duitsers bijzonder gemobiliseerd werden om hun race naar de kust te winnen. Op 23 november 1914 raakte François Ratto ernstig gewond door een granaatscherf langs de IJzer.

Geëvacueerd naar een hulppost, waar hij een zware wonde aan het been had met veel bloedverlies, stierf hij de volgende dag aan zijn verwondingen. Hij werd begraven op de militaire begraafplaats van Veurne.

Brief aan zijn moeder

De compagnie-overste, kapitein Fournier, schreef een brief naar de moeder van François waarin de omstandigheden stonden van zijn overlijden. Hij schreef ondermeer dat haar zoon niet had afgezien en dat de officieren van de Franse compagnie waartoe hij behoorde het stoffelijk overschot van deze dappere jongeman vergezelden naar zijn laatste rustplaats in Veurne.

Ze plaatsten daarna een kruis op de begraafplaats. Hij stuurde ook een klein pakje op naar de moeder met de gevonden bezittingen van François: zijn geldbeugel en zijn pijp, het waren de enige bezittingen die de soldaat bij zich had.

Op het plein van 8 mei 1945 in Roquebrune-Cap-Martin staat een buste van François Ratto, ook werd daar straat naar hem genoemd.

