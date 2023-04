Herbeleef carnaval op foto-expo in het stadhuis van Blankenberge

Sinds donderdag kan je in de benedenhal van het stadhuis de origineelste carnavalskiekjes bekijken op de foto-expo ‘Carnaval Fotogeniek’. Je kan er meteen ook meestemmen voor de Publieksprijs.

De fototentoonstelling ‘Carnaval Fotogeniek’ toont de vijfentwintig beste inzendingen van de gelijknamige fotowedstrijd voor amateur- en beroepsfotografen. De foto’s werden genomen tijdens de vier carnavalsdagen in februari.

Naast de prijzen die de jury uitreikt, kan je als bezoeker van de expo zelf meestemmen voor de publieksprijs. Stemmen kan tot donderdag 20 april. Vul hiervoor een stemformulier in en stop deze in de box in de tentoonstellingsruimte. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens Erfgoeddag op zondag 23 april.

‘Carnaval Fotogeniek’ is een organisatie van de werkgroep immaterieel cultureel erfgoed, in samenwerking met het stadsbestuur en de vrijwilligers van het Stadsarchief-De Benne. Het is een van de borgingsacties om carnaval als cultureel erfgoed vanuit een andere invalshoek te benaderen.

De expo loopt nog tot en met 23 april en is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het stadhuis.

(WK)