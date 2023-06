Helkijn wil met waterproject Plat’eau veel kinderen en mensen van buiten de gemeente aantrekken

Onder het toezicht van Toerisme-Leiestreek gaat zondag de eerste van vier edities ‘Plat’eau’ van start. Het Oud Zwembad dient zich aan als decor voor het spetterende evenement. Plat’eau is een nieuw project, dat omschreven wordt als een theatervoorstelling vol interactieve verhalen voor kinderen van jong tot oud.

Niet toevallig werd het Oud Zwembad uitgekozen als de locatie voor de eerste editie van Plat’eau. Het splinternieuwe project draait rond water. Met een plein dat volledig omringd is door de Schelde, de Spierebeek en de kuip van het Oud Zwembad, kan een locatie niet treffender zijn.

Dat vindt ook Justine Leboeuf (32): “Een tijdje geleden was ik aanwezig op de eerste brainstormsessie voor het nieuwe project. Voor alle vier de evenementen vonden we op onze gemeente wel een geschikt plekje.” Justine werkt op de vrijetijdsdienst van Spiere-Helkijn, en is erg te vinden voor het nieuwe concept: “De hele namiddag kunnen kinderen van 3 tot 14 jaar genieten van verschillende artiesten en hun acts. Alles staat in het teken van water.”

Ook schepen van Cultuur Willy Glorieux (74) is er rotsvast van overtuigd dat het een geslaagde namiddag wordt: “Het doel is om zoveel mogelijk kinderen te mogen ontvangen. Niet alleen inwoners, maar ook zeker mensen van buiten de gemeente.” De organisatie van het evenement vertrouwt de gemeente toe aan Toerisme-Leiestreek, die op haar beurt het organisatiebureau Festor aansprak. “Naast de wateractiviteiten zijn er ook tentjes voor eten en drank voorzien, zo kunnen de ouders vanop een afstand alles mooi mee volgen.”

Kortrijks drinkwater

Dat de organisatie net deze plek uitkoos, is voor Willy niet verrassend: “Wat velen waarschijnlijk niet weten, is dat de gemeente Spiere-Helkijn instaat voor 17 procent van het drinkwater van Kortrijk en haar deelgemeentes.”

Plat’eau begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Een kind tot 14 jaar betaalt 2,50 euro entree, de ouders mogen gratis mee.

(Sven Vandekerckhove)

Meer info en inschrijvingen: https://www.spiere-helkijn.be/plateau.