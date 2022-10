Heemkundige Kring Dadingisila pakt uit met eerste expo in nieuw lokaal

De heemkundige kring Dadingisila houdt op zaterdag 5 en zondag 6 november een eerste tentoonstelling in het voormalig gemeentehuis van Dadizele. Tijdens de tentoonstelling ‘Mag ik meespelen?’ komt oud en nieuw speelgoed aan bod.”

De leden van de Dadizeelse heemkundige kring namen enkele maanden geleden hun intrek in hun nieuw lokaal. Inmiddels voelt de vereniging zich helemaal thuis in het voormalige gemeentehuis van Dadizele. “We houden er tijdens het weekend van 5 en 6 november ook onze eerste tentoonstelling. We palmen daarvoor de Halle in”, aldus Daisy Decoene van de heemkundige kring. Onder de titel ‘Mag ik meespelen’ kiest de heemkring met deze tentoonstelling voor het thema speelgoed vroeger en nu. “Bezoekers aan de tentoonstelling zien onder andere foto’s van kinderen met speelgoed van midden vorige eeuw tot op vandaag. Daarnaast stellen we ook oud en minder oud speelgoed tentoon.” Een apart deeltje van de tentoonstelling focust op de evolutie van Sinterklaas en Piet. Een paar oude opstellen van Sinterklaas zijn er eveneens te zien en te lezen. “Het is aan de bezoeker zelf om zijn of haar conclusies te trekken en zich de vraag te stellen: ‘wat betekende spelen vroeger en nu?’. We zijn er zeker van dat elke aanwezige mooie herinneringen en anekdotes zal kunnen ophalen.” De tentoonstelling gaat ruimer dan Dadizele alleen waardoor de expo voor iedereen interessant is.

Jaarboek

Tijdens de tentoonstelling kunnen de leden van de heemkundige kring het jaarboek ‘De Sprokkels’ gratis ophalen. Wie geen lid is en toch een exemplaar wenst, kan dat ter plaatse aankopen. De tentoonstelling van de heemkundige kring vindt plaats op zaterdag 5 november van 14 tot 18 uur en op zondag 6 november van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Ereleden mogen gratis binnen, leden van de vereniging betalen 2 euro, niet-leden leggen 4 euro op tafel. (BF)