Heemkring Wakken viert 100 jaar Hugo Verriest met tentoonstelling: “Expo neemt je mee op reis door Hugo Verriests leven”

Heemkring Bourgondisch Erfgoed eert vanaf eind oktober het leven en werk van Hugo Verriest met een tentoonstelling in de kerk van Wakken. Naast de heemkring werken ook de gemeente Dentergem en Heemkunde Deerlijk mee aan de expo.

De tentoonstelling was in 2022 in Deerlijk al te bezichtigen. Nu wordt ze in Wakken opgesteld en aangevuld met lokaal erfgoed. “Ze neemt de bezoekers mee op een reis door Verriests leven, van zijn jeugd en vorming tot zijn impact op de Vlaamse taal en cultuur”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote, tevens lid van de heemkring.

Hugo Verriest was priester, dichter, schrijver en voorvechter van de Vlaamse zaak en taal. Hij werd geboren en getogen in Deerlijk in 1840. De jonge Hugo volgde basisonderwijs in 1847 onder de vleugels van Petrus Joannes Renier, een gerespecteerde Vlaamse dichter en onderwijzer. Renier bracht Verriest de liefde voor de Vlaamse taal bij.

Guido Gezelle

“In 1853 trad Hugo, samen met zijn broer Gustaaf, toe tot het Klein Seminarie in Roeselare, waar zij werden ondergedompeld in een strikte onderwijsomgeving met Frans als voertaal”, weet de burgemeester. “Het Klein Seminarie, dat geleerden als Constant Lievens, Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle voortbracht, had een diepgaande invloed op Hugo, vooral dankzij zijn literatuurleraar, Guido Gezelle. Het jaar 1859 markeerde een cruciaal keerpunt in zijn leven, toen hij na zijn opleiding in Roeselare zijn theologische studie in Brugge aanving. In 1864 werd hij gewijd tot priester. Na zijn priesterwijding werd hij leraar Frans en Vlaams aan het Sint-Lodewijkcollege in Brugge.”

In 1867 keerde Verriest terug naar het Klein Seminarie in Roeselare. “Zijn vastberadenheid om de Vlaamse taal te promoten en zijn actieve deelname aan de Vlaamse beweging werden alom bekend. Daarna werd hij nog directeur van een klooster in Heule en van het Sint-Vincentiuscollege in Ieper”, klinkt het. “Hugo Verriests leven nam een totaal andere wending toen hij in 1888 pastoor werd in Wakken. Hier zette hij zich actief in voor de Vlaamse beweging en werd hij voorzitter van de Waregemse afdeling van het Davidsfonds. Zijn invloed in Wakken groeide snel, en zelfs opschriften van cafés en winkels kregen een Vlaams karakter.

Sociaal engagement

Verriests sociale betrokkenheid ging verder dan taalactivisme; hij zette zich in voor de armen en zieken in zijn parochie tijdens de koepokziekte. Zijn sociaal engagement bleef groeien, en hij hield voordrachten over de noodzaak van volksverheffing in Vlaanderen.

“Ook zijn engagement in politieke aangelegenheden bleef sterk, hoewel hij loyaal bleef aan de katholieke partij. In Wakken ontstonden daardoor politieke spanningen tussen Verriest en baron Gustave Kervyn de Lettenhove. Verriest steunde de lijst van notaris Edmond Van Severen die ook ambitie had om burgemeester te worden. Deze spanningen leidden uiteindelijk tot het vertrek van Verriest uit Wakken in juni 1895, tot grote woede van de plaatselijke bevolking. Hij werd overgeplaatst naar Ingooigem waar hij betrokkenheid toonde met het lot van de arbeiders en een vriendschap met Stijn Streuvels ontwikkelde. Zijn overlijden in 1922 markeerde het einde van een tijdperk, maar zijn nalatenschap als priester, schrijver en voorvechter van de Vlaamse taal en cultuur blijft voortleven.”

Enkele interessante stukken die in de expo te zien zijn (drukwerk, brieven, bidprentjes…) hebben het over zijn aantreden als pastoor in Wakken en over zijn dienstbaarheid aan de bevolking tijdens een koepokkenepidemie. Naast de tentoonstelling vindt op zaterdag 28 oktober om 14 uur de onthulling plaats van een herdenkingsplaat aan de hoek van de Hugo Verrieststraat en de Markegemstraat. Iedereen is welkom om die bij te wonen.

(VD)