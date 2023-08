Heemkring Aan de Schreve zet Meester Adriaen centraal met expo: “Zijn verzamelwoede ging heel ver”

In de recent gerestaureerde kapel van de Zusters Benedictinessen in Poperinge loopt nog tot dinsdag 15 augustus de een unieke tentoonstelling Museum Meester Adriaen, met topstukken uit de Poperingse geschiedenis. Hij staat dan ook bekend als de eerste amateurarcheoloog van Poperinge en een gepassioneerd verzamelaar. “Zijn verzamelwoede ging heel ver: hij verzamelde werkelijk alles”, zegt Patrick Boone van het organiserende van Heemkring Aan de Schreve.

Hendrik Adriaen was een veelzijdig man. Hij werd in 1868 geboren in Brielen en enkele jaren na zijn geboorte verhuisde hij naar Vlamertinge om uiteindelijk in 1896 in Poperinge te belanden. “Naast een drukke private veeartsenijpraktijk en zijn functie als officieel keurder had hij een enorme passie voor archeologie en geschiedenis. Hij staat dan ook bekend als de eerste amateurarcheoloog van Poperinge die pas decennia later navolgers heeft gekend in de streek”, vertelt Patrick Boone, voorzitter Koninklijke heemkring Aan de Schreve Poperinge.

Verzamelaar

Bovendien was hij ook een gepassioneerd verzamelaar van antiquiteiten gaande van munten en penningen over archeologische artefacten tot aardewerk, beelden en veel ‘heemkundige’ voorwerpen. “Zijn verzameling stond na verloop van tijd van heinde en verre bekend en hij voerde een drukke correspondentie met tal van specialisten, verzamelaars en antiquairs. Zijn verzamelwoede ging heel ver: of het nu streekeigen stukken waren of van randgebieden (gaande van Limburg tot ver in Frans-Vlaanderen), of het nu betrekking had op de regionale geschiedenis of de veeartsenij: hij verzamelde werkelijk alles”, vertelt Patrick.

“Na zijn overlijden in 1951 kwam zijn verzameling bij zijn kinderen terecht. De stad Poperinge had in 1951 de collectie met betrekking tot Poperinge gekregen, maar het beloofde stadsmuseum is het er nooit gekomen. Het Museum Meester Adriaen in Poperinge dat het initiatief was van zijn zoon Fernand kende maar een kortstondig bestaan en na de sluiting werd een deel van de collectie verkocht. Evenwel zijn zowat alle Poperingse stukken, zowel archeologische als antiquarische, bewaard gebleven bij de erfgenamen. De Heemkring Aan de Schreve vond het dan ook de ideale gelegenheid om voor het eerst een overzichtstentoonstelling te houden van zowel de archeologica als de kunstcollectie van Meester Hendrik Adriaen.”

(Lees verder onder de foto.)

Op de foto zien Luc Adriaen (kleinzoon), Kristof Papin (curator van de tentoonstelling), Ludo Huyghe, Bert Bouve, Patrick Boone (voorzitter), Johan Adriaen (kleinzoon), Filip Coutigny (PR), Daniël Pollet, Isabel Decrock (schatbewaarder), Ingrid Tommelein, Greta Coevoet, Willy Deroo, Sabine Top, Joël Vercruysse, Cecile Gesquiere en Sophie Gruwez (secretaris). © gf

Gevarieerd en gigantisch

“De collectie van Adriaen is zo gevarieerd en zo gigantisch dat zo goed als alle aspecten van de geschiedenis van Poperinge en het rijke verleden van de stad aan bod komen. De resultaten van Adriaens passie voor archeologie en kunst van meer dan een halve eeuw werden ooit bijeengebracht in het ‘Museum Meester Adriaen’ in de jaren ’50 dat helaas een kort leven was beschoren. Met de tentoonstelling hebben we in zekere zin getracht dit museum deels te reconstrueren. Bovendien laten we de (Poperingse) bezoekers kennis maken met de vergeten figuur van Meester Adriaen. Maar niet alleen met de figuur van meester Adriaen. Ook met de geschiedenis en het lokaal erfgoed in al haar facetten en alom tegenwoordig te Poperinge”, vertelt Patrick.

(Lees verder onder de foto.)

De grape in roodbakken aardewerk met loodglazuur op binnen- en buitenzijde werd gevonden in de Hondstraat 44. © gf

Laatste torenwachter

“Hoewel de kunstcollectie van Adriaen internationale pareltjes bevat, schuiven we twee Poperingse stukken naar voor om een tipje van de sluier te geven. Zo is er de tuithoorn van de laatste torenwachter op de Sint-Bertinuskerk (1912). Daarnaast hebben we ook de grape in roodbakken aardewerk met loodglazuur op binnen- en buitenzijde gevonden in de Hondstraat 44. De grape heeft drie neepvoeten en twee verticale oren. Sliblaag en sgraffito-versiering, met Jiddisch schrift. Datering 15de eeuw. Unieke vondst in Vlaanderen”, verduidelijkt Patrick.

“De familie was meer dan enthousiast en gaf onmiddellijk carte blanche en haar volledige medewerking aan de koninklijke heemkring Aan de Schreve toen én het boek, én de tentoonstelling naar voren werden geschoven. De Poperingse stukken zitten ondertussen al verspreid over vijf generaties. Twee kleinzonen van Meester Adriaen, Luc en Johan, zijn bovendien permanent betrokken geweest bij het samenstellen van zowel het boek als van de tentoonstelling. En de families Adriaen, vergezeld van de achterkleinkinderen, komen met meer dan normale interesse de collectie bekijken.”

(Lees verder onder de foto.)

De de tuithoorn van de laatste torenwachter op de Sint-Bertinuskerk (1912). © gf

Kunstacademie

De unieke tentoonstelling loopt nog tot en met 15 augustus in de Kapel van de Zusters Benedictinessen (Boeschepestraat). Tegelijkertijd verschijnt er een boek over Meester Hendrik Adriaen en zijn collecties: ‘De Passies van de verzamelaar’ van de hand van onze hoofdredacteur, historicus Kristof Papin, die tevens optreedt als curator van de tentoonstelling”, verduidelijkt Patrick.

“Ook de leerlingen Beeldatelier van het Vroonhof – Kunstacademie Poperinge – gaven aan deze uitgebreide verzameling hun eigen interpretatie aan Meester Adriaen. Hun werkjes zijn te bezichtigen in de pandgang van de kapel.”

Begeleide bezoeken

Bezoeken kan nog tot en met dinsdag 15 augustus op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. Expo van de academie is gratis te bezichtigen. Expo Meester Adriaen kost 5 euro. Jonger dan 18 jaar mogen de tentoonstelling gratis bezoeken. “De laatste twee dagen van de expo, 14 en 15 augustus, zijn er begeleide bezoeken om 11 en 14 uur. Kristof Papin, historicus en curator van de expo, zal die verzorgen. Deze service zal tijdens die twee dagen uitzonderlijk vervat zitten in de ticketprijs.”