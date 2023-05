Heel wat cultureel verdienstelijke personen gehuldigd: “Veel mensen die hun passie delen”

Vrijdagavond werden opnieuw heel wat cultureel verdienstelijke personen gehuldigd. Daarmee wil de gemeente de mensen danken die zich inzetten voor het verenigingsleven of een speciale culturele prestatie leverden.

In haar toespraak dankte cultuurschepen Isabelle Degezelle (CD&V) iedereen die actief is in het verenigingsleven en in het bijzonder zij die dit al vele jaren doen. “In onze gemeente zijn er maar liefst 55 erkende culturele verenigingen actief die een ruim en divers aanbod voorzien voor hun leden. Het mag dus duidelijk zijn dat er in Zwevegem heel wat mensen creatief aan de slag zijn en hun passie ook met anderen delen”, klonk het.

Huldiging

Daarna volgde de huldiging van een aantal mensen die allen een attentie kregen. Bij de Kon. Muziekvereniging De Ware Vrienden is Lieven Loncke al 50 jaar spelend lid. Jeroen Maes is er 35 jaar spelend lid en Jean Pierre Buckens 35 jaar actief lid. Daarnaast zijn Ruben Rigole en Jo Victor er al 25 jaar spelend lid. Ook in Heestert speelt men muziek en daar is José Desmet 65 jaar spelend lid van de Kon. Fanfare Sint-Cecilia. Uit die vereniging kwamen ook Paul Nuyttens, 60 jaar spelend lid en Veerle De Vreese, Pieter Matton en Steven Neirynck die er al 35 jaar een instrument bespelen. Jürgen Beunens is er een kwarteeuw spelend lid. Bij Calypso Performance Ensemble werd Heleen Janssens gehuldigd die al 35 jaar lid is van deze vereniging en Marleen Baert, Inge Lefevre en Sven Rommens omdat ze er al 30 jaar actief zijn. David Isaac is al 25 jaar Calypso trouw. Het Kon. Sint-Dionysiuskoor uit Sint-Denijs bestaat 80 jaar en kreeg ook een attentie. De Culturele Centrale brengt mensen samen om op een zinvolle manier hun vrije tijd in te vullen. Ronny Delahousse, Frank Van Hessche en Rita Dekimpe zijn respectievelijk 45, 40 en 35 jaar lang actief als bestuurslid. Er is ook schrijftalent in Zwevegem. Jaak Bataille, Jan Deloof, André Velghe en Luc Vanassche herwerkten samen het boek over de Horeca in Zwevegem en werken aan hun reeks over de boerderijen in alle deelgemeenten van Zwevegem.

‘Zeven Zotgevallen’

Ook Bieke Vanlaeken werd in de hulde betrokken voor haar boek Zeven Zotgevallen voor de winter, waarmee ze kinderen laat genieten van voorleesverhaaltjes. (GJZ)