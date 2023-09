Harelbeekse Fotovrienden pakken uit met grote tentoonstelling naar aanleiding van 50-jarig bestaan

Op zaterdag 23 en zondag 24 september vindt de eerste volwaardige fototentoonstelling van de Harelbeekse Fotovrienden plaats. Dit naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. Iedereen is welkom in de Zuidkouter in Stasegem tussen 10 en 19 uur.

Voor het ontstaan van de fotoclub moeten we terug naar augustus 1973. Enkele toenmalige medewerkers van de firma Lano hadden het idee om te starten met een club rond fotografie. Een initiële oproep werd een succes en in december van dat jaar werd de ‘Foto- en filmclub Lano’ geboren.

Algauw werd het begrip film achterwege gelaten en veranderde de naam naar ‘Foto- en Diaclub Lano’. De eerste leden waren allemaal medewerkers van Lano, maar geleidelijk werden ook buitenstaanders lid. In de loop der tijd veranderde de naam nog enkele keren tot in 2015 de club zich afscheurde van het bedrijf en verder ging onder de naam ‘Harelbeekse Fotovrienden’.

De club telt momenteel een twintigtal actieve leden, elk met zijn eigen passie en interesses binnen de fotografie. Iedereen kan lid worden, van beginnend fotograaf tot ervaren rot in het vak. Jaarlijks worden er een zestiental activiteiten georganiseerd. Fotobesprekingen en workshops vinden meestal plaats op zaterdagmorgen in het cultureel centrum Het Spoor in Harelbeke. Iedereen wordt er met raad en daad bijgestaan en de leden helpen elkaar om tot een beter resultaat te komen. Er zijn regelmatig uitstappen en wandelingen, waarop de partners ook welkom zijn. Tweejaarlijks is er zelfs een meerdaagse uitstap. De nadruk ligt natuurlijk op de fotografie, maar zeker ook op de vriendschap en de uitstappen worden dan ook vaak afgesloten met een natje en een droogje.

50-jarig bestaan

Jaarlijks wordt er in december binnen de club een clubkampioenschap georganiseerd. Hierbij zijn er enkele opgelegde thema’s, alsook het thema clubactiviteiten en thema vrij. Traditioneel had de fotoclub een stand tijdens het kermisweekend van Harelbeke. Hier was er altijd een kleine tentoonstelling met enkele werken van de leden, aangevuld met een terras. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan besliste het bestuur om het roer om te gooien. Er komt voor de eerste keer een grote tentoonstelling in de Zuidkouter in Stasegem.