Hans verkozen tot 126ste Sint-Elooisdeken van Pittem

Op zaterdagavond 2 december vierde de Pittemse Sint-Elooisgilde in zaal De Magneet zijn jaarlijks Sint-Elooisfeest, waarbij ook dit keer een nieuwe deken verkozen werd. Hans Vandewalle kwam als winnaar uit de bus. Hij is daarmee de 126e Sint-Elooisdeken en dus ook deken van Zotte Maandag.

Tijdens de jaarlijkse feestmaaltijd in zaal De Magneet werd Hans Vandewalle (55) met een meerderheid van 180 van de 295 stemmen verkozen tot nieuwe Sint-Elooisdeken. Hans is in 1991 gehuwd met Hilde Van Parys (55) en is de vader van Matthias (29), Andres (27) en Amelie (21).

Hans is een Pittemnaar in hart en nieren en heeft in 1990 het landbouwbedrijf van zijn ouders in de Puttensdreef 1 overgenomen. Net als zijn ouders verbouwt hij witloof, al is hij wel overgeschakeld van grondwitloof naar hydrocultuur. Daarnaast kweekt hij nog legkippen. Hilde werkt mee op het bedrijf en is, samen met Hans, de ontwikkelaar en verdeler van de heerlijke ambachtelijk gemaakte witloofkroketten.

Vaste afspraak

“Ik ben al vele jaren lid van de Sint-Elooisgilde en sinds 2006 zit ik ook in het bestuur”, vertelt Hans. “Ook Zotte Maandag is al van jongs af aan een vaste afspraak. Al van toen Hilde en ik in het bestuur van de KLJ zaten waren we van de partij. Later hebben de kinderen allemaal deelgenomen aan de kinderstoet, iets waar ik nog elk jaar met veel plezier naar kijk.”

“Tenslotte ben ik al vele jaren één van de vaste waarden geworden bij het bouwen van de wagen van Den Berg en ben ik tijdens de stoet steevast op de wagen te vinden. We zijn niet altijd de winnaars, maar hebben wel veel leute en plezier. Wist je trouwens dat ik de derde deken van Den Berg in de laatste zes jaar ben? Ik ben toch wel vereerd dat ik deken ben. Ik heb dit uiteraard eens met Hilde en de kinderen besproken, maar iedereen was er klaar voor om het feestgedruis van Zotte Maandag over ons heen te laten komen.”

Meevieren

We stelden uiteraard ook de vraag welke BV Hans en Hilde zouden willen zien langs komen. “Ik weet dat het inmiddels een klassieker geworden is, maar Maaike Cafmeyer zou voor mij wel mogen komen. Ik weet dat Hilde dan weer in het gezelschap van Guga Baul zou willen vertoeven. Eigenlijk is het voor mij om het even. Het is vooral belangrijk dat hij of zij zich hier goed voelt en meedoet met de leute van Zotte Maandag.”

