Hans Cools staat binnenkort voor grootste publiek ooit met comedyshow Cools & Zonen: “Een jaar geleden nooit van Kursaal durven dromen”

Enkele jaren geleden was deze schrijnwerkerszoon nog een nobele onbekende, maar de laatste tijd kent iedereen Hans Cools (36) uit Lichtervelde. Hij wordt niet zomaar de nieuwe rijzende naam in de Vlaamse comedy genoemd. Voor zijn laatste show werden al zo’n 25.000 tickets verkocht, maar in mei staat hij voor zijn grootste publiek ooit: in het Kursaal van Oostende. Maak kennis met de man die per toeval in de wereld van de stand-upcomedy is gerold.

Als het aan Hans zelf had gelegen, dan had hij zelfs nooit op een podium gestaan. Maar zijn vrienden zagen dat anders. Voor de lokale Chiro praatte hij al eens muziekoptredens aan elkaar en het waren uiteindelijk zijn vrienden die hem aanspoorden om zich in te schrijven voor een comedywedstrijd. “Ik ben in de halve finale geraakt en sindsdien heeft het me niet meer losgelaten”, zegt Cools.

Plaatsje gevonden tussen de groten

Sindsdien gaat het hard voor de Lichterveldenaar. Onlangs brak hij nog een zaalrecord in Ieper. Niemand stond immers met dezelfde voorstelling zo veel in de Stadsschouwburg als Cools. In 2023 stond hij in de Capitole in Gent en binnenkort staat hij in Brugge. “Dit is geen valse bescheidenheid, maar ik had echt nooit verwacht dat het zo’n vaart zou lopen”, vervolgt Hans. “Ik heb mijn plaatsje tussen de groten der Vlaamse comedy moeten zoeken en het lijkt erop dat ik die stilaan gevonden heb. Wat het succes verklaart? Ik denk de mond-aan-mondreclame. Het is sowieso een show die een breed publiek aanspreekt. Het wordt wel eens beschreven als huis-, tuin- en keukencomedy.”

De stand-upcomedian groeide op in een dorp, is de kleinzoon van boeren en de zoon van hardwerkende ouders. Hij groeide op in een gezin van vier kinderen. Hij ging naar de Chiro en speelde voetbal. Hij was in een ver verleden zelfs misdienaar. Maar schrijnwerker worden om zo zijn vader op te volgen, dat zat er niet in. “Ik heb in de KHBO gestudeerd in Oostende en ben er afgestudeerd als ingenieur bouwkunde”, duidt hij. “Ik doe die job nog steeds met veel plezier en probeer mijn optredens te combineren. Ik heb het geluk dat ik hier en daar nog wat ouderschapsverlof kan opnemen, maar het lukt voorlopig allemaal nog.”

De werkvloer

Zijn show ‘Cools & Zonen’ gaat over zaken die dicht bij het leven van Hans staan: de werkvloer bijvoorbeeld. “Zo vertel ik over een collega. Die werkvloer is eigenlijk een belangrijke bron van inspiratie. Maar het gaat ook over mijn kinderen, de school… Alledaagse situaties in een andere context en op een kritische manier benaderd. Zo kan je het het beste omschrijven. En het werkt, want sommige mensen zijn al twee of drie keer komen kijken. Of het is omdat ze me de eerste keer niet begrepen hebben. (lacht) Een jaar geleden had ik zelfs niet durven dromen van het Kursaal in Oostende, maar kijk: in mei is het zover. En dat terwijl ik nooit de blinde ambitie heb gehad om dit te doen”, aldus Hans.

Hans Cools brengt zijn show ‘Cools & Zonen’ in het pittig West-Vlaams. “Maar verstaanbaar”, zo zegt hij zelf. Cools speelt de show op zaterdag 11 mei om 20 uur. Tickets zijn te verkrijgen via comedyshows.be.