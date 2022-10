Hans Cools en Steven Mahieu op Comedy Night van Unizo Westrozebeke

Unizo Westrozebeke organiseert op vrijdag 21 oktober zijn traditionele Comedy Night. “We organiseren die al voor de zevende keer”, weet woordvoerder Bert Lemahieu. “Dit keer hebben we twee West-Vlaamse comedians te gast. Lichterveldenaar Hans Cools is up and coming in de Vlaamse comedy. Hij stond pas in 2018 voor het eerst op een podium. Hans haalde de halve finale van Humo’s Comedy Cup, won de jury- en de publieksprijs van de Commeere Comedy Cup en sleepte ook The Lunatic Comedy Award in de wacht. Steven Mahieu groeide in 13 jaar tijd uit tot een vaste waarde in de comedybusiness.

Kaarten dien je per twee personen te bestellen. Eén ticket kost 40 euro en geldt dus voor twee personen. In die prijs zitten niet enkel de toegangskaarten, maar ook een drankje en tapas begrepen. Kaarten dien je voor 14 oktober te bestellen. Snel zijn is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt.” (BCH)

Comedy Night op vrijdag 21 oktober om 19.30 uur in zaal De Nestel in de Vijfwegenstraat 17 in Westrozebeke. Kaarten kan je krijgen via de bestuursleden van Unizo Westrozebeke of via unizowrb@gmail.com.