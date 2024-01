Haiku van Marijke Vandekerckhove is hét gedicht van Heuvelland

Morgen, donderdag 25 januari, start de Week van de Poëzie. De gemeente Heuvelland ging daarom de voorbije weken op zoek naar een echt Heuvellands gedicht.

“Na de oproep was het spannend afwachten op de eerste inzendingen. Er werden de voorbije weken 16 gedichten ingestuurd. Eén iets hadden ze gemeen: allen hadden ze de link tussen ‘Heuvelland’ en ‘thuis’ als thema”, aldus schepen Bart Vanacker.

“Naast heel wat Heuvellanders waagden ook enkele Ieperlingen en Poperingenaars zich aan een ode aan ‘de bergen’. De ene deed het met een handvol woorden, de andere pende vele strofen neer. We kregen zelfs een verborgen parel uit 1984 toegestuurd én ook een muzikale inzending.”

“Het was de redactieraad van het gemeentelijk infoblad die uiteindelijk de knoop doorhakte. Uit alle inzendingen werd de haiku van Marijke Vandekerckhove gekozen als hét gedicht van Heuvelland. In amper 17 lettergrepen neemt haar tekst je mee naar de essentie.”

een hobbelig veld

die heuvels in Heuvelland,

lijkt het leven wel

“Vanaf donderdag vind je de affiche met tekst van Marijke overal verspreid in Heuvelland. We gebruiken de ramen van alle openbare gebouwen en ook heel wat mensen boden hun raam aan als tijdelijke expo-plek en in de bibliotheek van Wijtschate kan je alle inzendingen lezen”, besluit schepen Vanacker. (EF)