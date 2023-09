Guy Brinckman (56) genomineerd voor fotowedstrijd ‘Schafttijd’: “Je doet me groot plezier door te stemmen”

Guy Brinckman (56) uit Torhout volgt pas sinds een jaar een cursus fotografie en heeft al meteen een nominatie in de Bewogen Fotografen Wedstrijd 2023 van de socioculturele organisatie Linx+ te pakken met als thema Schafttijd.

De deelnemers moesten zo treffend mogelijk vastleggen hoe mensen hun lunchpauze doorbrengen. Welgeteld 71 fotografen namen aan de competitie deel met in totaal 173 foto’s. De jury selecteerde daaruit 20 beelden, waaronder dat van Guy.

Stadskernvernieuwing

“Bij de werkzaamheden voor de stadskernvernieuwing werden de tegels waarin de gerenoveerde Markt is uitgevoerd, aangelegd door onder meer Portugezen en Roemenen”, zegt Guy. “Tijdens hun schafttijd ben ik een Roemeen gaan vragen of ik hem in de werfkeet mocht fotograferen, terwijl hij uit zijn lunchbox aan het eten was. En ja, het mocht. Ik heb de foto vanuit vogelperspectief genomen, wat er een bijzonder karakter aan geeft. Ik stuurde de opname in zwart-wit naar de jury door, want ik hou meer van zwart-wit dan van kleur. Ik voel me daar comfortabel bij.”

Publieksprijs

Guy, die oorspronkelijk uit Sint-Michiels afkomstig is, studeerde destijds drukker aan het Brugse VTI, waar een leraar lessen fotografie gaf. “Ik kocht als 16-jarige een vergroter op een rommelmarkt en richtte thuis een kleine donkere kamer in om zwart-witjes af te drukken. Dat heb ik enkele jaren graag gedaan.”

In september 2022 besloot Guy aan het centrum voor volwassenenonderwijs SNT in Brugge een cursus fotografie te volgen. En meteen heeft hij het virus weer volledig te pakken, dit keer van de digitale fotografie.

“De jury van Linx+ heeft voor de wedstrijd Schafttijd uit de 20 genomineerden drie winnaars gekozen en maakt die op 2 december in Antwerpen bekend”, aldus Guy. “Intussen kan iedereen tot 15 oktober voor de publieksprijs stemmen. Je doet er mij natuurlijk een groot plezier mee om dat te doen en voor mijn foto te kiezen.” (JS)