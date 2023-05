Guido en Luc tonen foto’s van zevendaagse reis naar Italië: Op zoek naar de schoonheid van wat teloor is gegaan

De amateurfotografen Guido Allemeersch en Luc Biebouw, die al naam hebben gemaakt met enkele tentoonstellingen over onder meer Tsjernobyl, hebben een nieuwe expo klaar: een fotografisch verslag over hun speurtocht naar bouwkundige vergane glorie in het noorden van Italië. Je kunt er dit weekend heen.

Guido Allemeersch (69) is een rasechte Oostrozebekenaar, die in zijn vrije tijd actief is bij het Rode kruis als afdelingsverantwoordelijke voor de hulpdienst, als chauffeur bij de Minder Mobiele Centrale van het OCMW, en als lid van de Minaraad. Daarnaast houdt hij van tuinieren en het kweken van vogels.

Zijn kompaan Luc Biebouw (61) werkt in de bouwsector. In zijn vrije tijd is hij actief als ambulancier bij het Rode Kruis en als lid van de Minaraad in Oostrozebeke. Hij is ook 112 hulpverlener-ambulancier in Tielt. Zijn hobby’s zijn bergsport en geschiedenis.

Beide amateurfotografen hebben zich gespecialiseerd in het fotograferen van historische ruïnes. Samen hebben ze al een vijftal tentoonstellingen op hun actief. In 2018 pakten ze uit met hun eerste expo, onder de titel Forgotten World. In 2019 volgde Exceptional Targets, en in 2019 trokken de twee op een vierdaagse reis naar het Oekraïense Tsjernobyl, waar in 1986 een reactor in de kerncentrale ontplofte; je mag ook vandaag, 37 jaar later, nog altijd niet zomaar dat gebied bezoeken, uit veiligheidsoverwegingen. Over die bijzondere beleving brachten Guido en Luc twee voorstellingen met eigen beeldmateriaal. En in 2022 was er dan de expo Through the window of our eyes.

Nadat hun Urbex-fotoreis – Urbex staat voor Urban Exploring, het fotograferen van verlaten gebouwen – een paar jaar op rij werd uitgesteld door het bekende virus, was het in de lente van 2022 dan toch zover: zeven dagen lang doorkruisten Guido en Luc het noorden van Italië, op zoek naar unieke beelden van verlaten en aan de natuur overgelaten industriële gebouwen, kloosters, ziekenhuizen, kerken, boerderijen, discotheken, tot zelfs hele dorpen.

Ook verhalen

Niet alleen tonen ze een selectie van hun beeldmateriaal, de bezoeker van de tentoonstelling kan ook genieten van de geschiedenis achter de verlaten locaties. Neem daarbij hun verhalen over de kennismaking met de carabinieri, de boze eigenaar van een verlaten discotheek, het vinden van ingangen, enzovoort, en je begrijpt dat je bezoek aan de tentoonstelling van Guido en Luc ontspannend én leerrijk zal zijn.

De expo vindt plaats op 20 en 21 mei van 10 tot 18 uur in zaal Concordia. De toegang is gratis. (CLY)