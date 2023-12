Guga Baúl scoort in Slimste Mens én met ‘Badje vol met stroop’: “Complimenten van Urbanus deden deugd”

Guga Baúl en Jonas Van Thielen sluiten hun succesvolle interactieve theatershow ‘Badje vol met stroop’ volgend voorjaar af met vijf unieke XXL-shows. Met het eerbetoon aan Urbanus en tal van andere televisionele jeugdhelden zakken ze onder meer af naar Brugge. Oostendenaar Guga schittert dezer dagen ook in het VTM-programma ‘Starstruck’ én mag zich voorbereiden voor de finaleweken van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. “We hopen dat het publiek straks uitgeslapen is.”

Zo’n 9 jaar geleden bleef acteur en theatermaker Jonas Van Thielen slapen op hotel in Diksmuide. Een belachelijk grote kamer, zo vond hij zelf, dus nodigde hij kompaan Guga Baúl uit om te blijven slapen. De twee werkten immers aan een voorstelling rond de herdenking van WO I in Lo-Reninge. Toevallig had Guga net die dag een box met films van Urbanus gekocht. De twee bleken een liefde voor Urbanus te delen, bekeken Hector en Koko Flanel op de hotelkamer om daarna te opperen om daar ooit iets mee te doen op de planken.

Vandaag stoomt de theatertournee Badje vol met stroop richting de 75 uitverkochte (!) voorstellingen over heel Vlaanderen. “We laten het publiek in het begin kiezen welke voorstelling ze willen zien, deze waar we Hector gebruiken als kapstok of Koko Flanel”, legt Jonas uit. “In het begin waren er nog veel gelijkenissen tussen de shows, maar intussen is dat voor 70 procent een andere show. Het is ook niet zo dat we het publiek beïnvloeden. Voor ons is het ook telkens een verrassing. Wie de andere show wil zien, moet terugkeren.”

Al kan je ook de pech hebben zoals de manager van Guga, die vijf keer op rij dezelfde voorstelling zag. “Maar dat is eerder een uitzondering”, aldus Guga. “Bij het publiek merkten we veel vraag naar Koko Flanel, kort na het overlijden van Bea Van der Maat. Straks hoeven ze niet meer te kiezen, want na onze tournee pakken we uit met een beperkte reeks Badje vol met stroop XXL, waar we de twee shows in één lange voorstelling gieten. Hoe lang? Laat ons zeggen dat we hopen dat het publiek uitgeslapen is.” (grijnst)

“De combo à la Jacques Vermeire en Luc Verschueren heeft altijd goed gewerkt”, klinkt het bij Jonas Van Thielen en Guga Baúl. (foto Pieter Verhaeghe) © Pieter Verhaeghe

Ook hun grote voorbeeld Urbanus is al komen kijken naar een van de klassieke voorstellingen. “Typisch Urbain. Hij kwam later binnen met zijn gezicht verscholen onder een petje om niet herkend te worden, om dan na de show… het podium op te springen. Dat was een fantastisch moment. Al die complimenten die hij gaf. Dat was het mooiste cadeau dat we ons konden bedenken.”

Surfen op de lach

De twee hadden Badje vol met stroop minutieus voorbereid. “En toch ziet de voorstelling er vandaag al helemaal anders uit dan dit voorjaar”, aldus Jonas. “Na elke show evalueren we wat werkt en wat niet. Dingen die we improviseerden en aansloegen, laten we er bijvoorbeeld in. Maar het blijft wel nog altijd erg stressen. Het is niet zo dat we het publiek vragen om een keuze te maken, om daarna nog een twintigtal minuutjes alles klaar te zetten. Nee, we gaan meteen door met de show, wat een hele sterke focus vereist.”

“De lat ligt hoog”, aldus Guga. Al erkennen ze wel dat er een andere vibe is. “Koko Flanel heeft een groter spektakelgehalte. Daar surf je dan van de ene naar de andere lach, terwijl het bij Hector iets korter en intenser is qua lach. Maar hoe dan ook moet je het publiek vanaf de eerste seconde mee hebben. Gelukkig is het publiek heel gul, zeker ook in West-Vlaanderen. We stellen de kijkers overigens gerust: het gaat soms snel, het schiet vaak alle kanten uit maar dat is ook helemaal niet erg.”

Van een XXL-versie was trouwens lang geen sprake. Oorspronkelijk was er het idee om er één lange show van te maken, maar dat duurde te lang. “Alleen kwamen er gaandeweg heel veel vragen van mensen die ze het liefst allebei willen zien. Wie al kwam kijken, zal dus nog steeds verrast worden.” Na de XXL-tour houdt Badje vol met stroop er definitief mee op. “Maar als het aan ons ligt, doen we zeker nog iets gelijkaardigs. De combo à la Jacques Vermeire en Luc Verschueren, of Gaston en Leo, heeft altijd goed gewerkt”, klinkt het. “Ook wij geven elkaar de ruimte om te scoren. Bovendien hebben we ook een enorm fijn team achter ons staan.”

Waardevol stuk

Aan werk intussen geen gebrek. Zo pakt Jonas in januari uit met een herneming van de succesvolle theatertournee Vuur van Het nieuwstedelijk uit 2015, met helaas slechts één halte in onze provincie. Het stuk is gebaseerd op een dodelijke internaatsbrand in Heusden-Zolder waarbij 23 jongens stierven. “Eind januari is dat 50 jaar geleden. Toen we het daar speelden, voelde je dat het enorm leefde bij de mensen. Maar ook elders bleken veel mensen bepaalde trauma’s te herkennen. Door de grote vraag hernemen we het dus. Daar ben ik blij om want het is een heel waardevol stuk om te spelen.”

Bij Guga fietst De Slimste Mens er nog tussen de komende weken. “Uiteraard wil ik graag winnen, anders had ik niet mee gedaan, hé”, glimlacht hij. In de aanloop naar de eerste aflevering zag ik in alles een vraag, en tijdens de tour kreeg ik ook de hele tijd vragen van de crew. Echt freaky.” Momenteel is Guga ook te zien in het VTM-programma Starstruck, een soort Soundmixshow, als jurylid. “Dat was erg leuk om te doen en ik hoop dan ook dat er een tweede seizoen van komt. Voor de rest sprak ik een stemmetje in voor een tekenfilm en ben ik ook te zien in het nieuwe programma van Niels Destadsbader. Het was al een pittige periode, maar straks wordt het wat kalmer. Hoog tijd om wat te cocoonen thuis. En misschien nog eens Hector herbekijken.” (grijnst)

Tickets voor ‘Badje vol met stroop XXL’ in het Concertgebouw in Brugge op zaterdag 4 mei 2024 via www.comedyshows.be. Tickets voor ‘Vuur’ via de website www.nieuwstedelijk.be.