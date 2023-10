Grote winterexpo rond Arno in Venetiaanse Gaanderijen

Het stadsbestuur haalt een expo over Arno naar de Venetiaanse Gaanderijen.

Vanaf 16 december zal in de Venetiaanse Gaanderijen de expo ‘The Show of Life – Hommage aan Arno’ te zien zijn. Het gaat om een tentoonstelling met werk van fotograaf Danny Willems die de hele carrière van Arno in beeld bracht. Op de expo zullen ook geluidsfragmenten te horen zijn, maar de foto’s staan centraal.

Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V): “Ook Brussel, waar Arno ook woonde, was kandidaat maar we zijn erg blij dat we deze tentoonstelling kunnen brengen in Oostende.”

De einddatum van de expo, 21 mei 2024, is ook symbolisch: op die dag zou Oostendes grootste zanger 75 jaar geworden zijn.