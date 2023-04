Grote appreciatie voor mooie doelen in Deerlijk

TikTokTaal, De Mooimakers en Walter Coucke zijn de laureaten van de edities 2021, 2022 en 2023 van De Blauwe Pluim. De onderscheiding, een organisatie van Open VLD Deerlijk in samenwerking met de Deerlijkse journalisten, kon twee keer niet doorgaan omwille van de coronaperikelen.

“De Blauwe Pluim is een onderscheiding die moet gezien worden als een blijk van appreciatie voor een initiatief dat de bevolking van Deerlijk of een goed doel ten goede komt”, stelde Philip Ghekiere tijdens de officiële uitreiking in het bedrijvencentrum Blue Oak in de Kleine Tapuitstraat. “De vijf genomineerden van de verschillende edities tegen elkaar afwegen, is niet eerlijk, want het zijn allemaal fijne initiatieven. Het zijn allemaal laureaten, allemaal winnaars.”

Vorige laureaten

De vorige laureaten waren René Berton (Jumborun 2010), Brecht Debrouwere (Metal Against Child Cancer), Peter Kemseke (Make-a-Wish Foundation), Moeder Deerlijkse (organisatie Deerlijk Koerse), Katrien Scherpereel, Katelijn Hemeryck en Martine Debo (tweedaagse benefiet ten voordele van Jency Degloire), de Bende van Bertje (lopen voor het goede doel tijdens de kerstcorrida), Mattias Furniere (oprichter van Effen Weg, de organisatie die mensen met chronische rugpijn overtuigt van het belang van bewegen), journalist-fotograaf Marc Vergote, ODeerlijk en De Wandelpool. Voor 2021 waren Team Kerstcoronida, Veerle Derammelaere en Fibroveerke, TikTokTaal, Peter Callewaert en wijlen Arnold Vantieghem genomineerd. TikTokTaal haalde het. Dat was een initiatief van drie gemeenteraadsleden om een zomerschool te organiseren voor kinderen die door een lange afwezigheid op school omwille van corona een leerachterstand dreigden op te lopen voor taal. Samen met een gemotiveerde groep van 7 leerkrachten en 20 vrijwilligers organiseerden ze voor 16 Deerlijkse kinderen twee weken leren en educatief spelen met de bedoeling om hun taalvaardigheid te verbeteren. Het initiatief wordt ondertussen elke zomer, weliswaar onder een andere naam, herhaald.

De Mooimakers

De genomineerden voor 2022 waren de muziekgroep King Simon (organisatie Deerlijk Ontpopt), Griet en Sofie van het Facebookplatform Je bent van Deerlijk als…, De Mooimakers, de olympische vertegenwoordigers Julie Vanloo en Lore Bruggeman en kapper Fabrice Corbanie (Krak van Deerlijk). Simon Vanryckeghem is de stuwende kracht achter De Mooimakers. Dat is een grote groep vrijwillige opruimers die graskanten, bermen en straten proper probeert te houden en de medeburger sensibiliseert. “Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en afval in de vuilnisbak deponeert, is er geen probleem”, stelde Philip Ghekiere. “Dat blijkt in de praktijk niet mee te vallen. Sommige mensen zijn echt hardleers, parkeerplaatsen zijn problematisch en de Mooimakers blijven sluikstorten ontdekken. Ze houden er gelukkig de moed in en geven elkaar positieve energie.”

Walter Coucke

Voor 2023 kwamen Daphne De Paepe (Cook & Meat), Luk Schelfhout (herdenking Hugo Verriest), Yann Feryn (Natuurpunt Gaverstreke) en Walter Coucke in aanmerking. Laatstgenoemde kreeg de onderscheiding. Hij was decennialang duivel-doet-al van de bloeiende wielerclub KSV Deerlijk-Gaverzicht. Walter werd in 1976 voorzitter van de club die bijna 100 jaar geleden (1927) het levenslicht zag.

Sinds 2014 is Walter de erevoorzitter die nog elk jaar zijn schouders zet onder het clubkampioenschap. Jonge renners kansen bieden, dat is waar het voor Walter om gaat. Walter is ook nog bestuurslid van Neos, het netwerk voor ondernemende senioren en speaker en koerscommissaris van de paardenrennen in de Belgiek en de Molenhoek. Hij is een man van langdurig engagement: 50 jaar paardenkoers en 50 jaar wielrennen.