Graspop Metal Meeting: “Hier is er nooit ruzie! Krijg je een duw, dan is dat niet erg”

Ook op de tweede dag van Graspop Metal Meeting liepen er West-Vlamingen op het imposant festivalterrein.

We bemerkten tussen de talrijke bezoekers tijdens het optreden van Airbone een vriendengroep uit Beselare met v.l.n.r. Andy Verfaillie, Sonja Lepouttre, Arno Verhaeghe en Niels van Belle. Dezelfde avond wilden ze zeker Machinehead aan het werk zien. Ze zijn al sinds woensdagavond op de camping en komen vooral langs voor de sfeer.

Wim en Henk © Sandro

Wim Van de Moortele uit Ruiselede en Henk Neirynck uit Brugge verblijven van woensdag tot maandagmorgen in een caravan bij een landbouwer. Ze komen al acht jaar naar Graspop. Ze keken uit naar het optreden van Guns N’ Roses, maar dat viel tegen wegens zijn stem. Disturbed, Airborne, Pantera, Parkway Drive staan op hun programma aangestipt, maar in feite willen ze zoveel mogelijk zien. Het volgend festival dat ze samen doen is het Alcatraz Metal Festival in Kortrijk. “Het is hier dorstig weer”, lachen ze. “Hier is er nooit ruzie. Krijg je een keer een duw, dan is dat niet erg. In Werchter is dat wel iets anders…”, wilden ze nog kwijt.

Hein, Jeffrey en Dimitri © Sandro

Hein Arslyder, Jeffrey Van Brabandt en Dimitri Lisabeth uit Waregem en Wakken zijn op vrijdag en zaterdag present op Graspop. De bands die ze willen zien zijn Machinehead, Rancid, Gojira en Pantera. Ze komen al tien jaar naar Graspop, vooral voor de sfeer en gezelligheid. Ze spreken altijd af op dezelfde plaats op de weide. (PADI & Sandro)