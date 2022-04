Graffitikunstenaars en jongeren schilderen speelmuur Studijo Kouter

Bij StudiJo Kouter, het verblijf van De Hoge Kouter konden enkele jongeren samen met twee kunstenaars een graffitimuur schilderen in de speelkelder. Er kwam hiervoor financiële ondersteuning door Neos West-Vlaanderen door tussenkomst van Neos Heule en Cera.

“Er was hier een kelder in beton en die was koud en kil. De jongeren konden in de speelkelder al terecht maar we vonden dat we er iets mee moesten doen opdat hij niet zo kaal zou blijven”, vertelt Peter Vanbiervliet van team Libel. “Misschien konden we de muren schilderen of iets samen met de jongeren doen.”

“Een bevriende kunstenaar bracht me in contact met MC Bullet (Klaas Verschoore) en Saar Vandenhende, die bezig zijn met graffiti. Samen met de jongeren hebben zij gebrainstormd over wat er kon gedaan worden. Neos en Cera steunden ons financieel.”

De jongeren die interesse hadden om mee te werken konden dat doen. De bedoeling was integratie en ook het sociaal aspect bevorderen, eigenlijk inclusie. De jongeren tekenden stukjes en schilderden die samen met de twee kunstenaars. Woensdagavond werd het resultaat getoond aan de sponsors.