Goed nieuws voor lokale radiostations I.R.O. en FM Gold: nieuwe radiomast en weldra DAB+

Een torenhoge kraan monteerde vanochtend in alle vroegte een nieuwe radiomast voor lokale radiostations I.R.O. en FM Gold. Storm Eunice had de vorige mast doen afknakken. Volgens Maarten Veys van Radio IRO was het een huzarenstukje dat alles op vijf weken tijd geregeld kon worden.

“Dag nul begon voor ons toen Eunice de radiomast bovenop de brandweertoren deed afknakken”, schetst bestuurder Maarten Veys van radio I.R.O.. Aan de mast waren zowel de antennes van I.R.O. als van FM Gold bevestigd. Beide zenders verdwenen daardoor in de Izegemse regio uit de ether, maar niet voor lang. Want heel snel werd een noodantenne geplaatst. “Maar daarmee kon slechts een basissignaal uitgestuurd worden. Het bereik was beperkt”, aldus Maarten Veys.

Daarom werd achter de schermen druk verder aan een oplossing gewerkt. En die kwam er behoorlijk snel want vanmorgen werd een grotere en bredere mast op de brandweertoren gehesen. “De puzzelstukjes vielen goed voor ons”, glimlacht Maarten Veys. “Want via WRadio in Ieper konden we een ongebruikte mast op de kop tikken. Een ingenieursbureau bestudeerde dan weer de stabiliteit en ook een kraan kon geregeld worden. De nieuwe mast is nu op 22 punten aan de toren bevestigd, bij de vorige was dat slechts op 3. Er werd zelfs een speciaal platform gelast.”

In de loop van de dag al kan de nieuwe mast in gebruik worden genomen en zijn beide stations weer op de FM-band te beluisteren. Straks zal dat ook via DAB+ kunnen.

“Er ontbreekt enkel nog één onderdeel voor deze zendinstallatie. We verwachten dit eerstdaags, eens dit geleverd zenden we ook uit via DAB+.” Die antennes prijken niet op de brandweertoren. “Daar zijn andere vermogens voor nodig. De DAB+-antennes zijn in Roeselare, Torhout en Brugge voorzien”, besluit de Izegemse radioman.