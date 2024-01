GO! Ter Molen Lauwe organiseert succesvolle poëziewandeling

Tijdens de week van de Poëzie organiseerde Basisschool GO! Ter Molen Lauwe op vrijdag 26 januari opnieuw een poëziewandeling voor ouders en grootouders. Deze tweede editie was vooral te danken aan het grote succes van verleden jaar.

“Vorig jaar telden we misschien een kleine honderd inschrijvingen en dit vonden we alvast een succesvol verhaal. Vandaag mogen we een stevige 130 deelnemers noteren en daar kunnen we uiteraard maar blij mee zijn”, zegt directeur Stefaan Vanbiervliet.

Zoektocht

In het kader van de poëzieweek koos GO! Ter Molen dit jaar voor het thema ‘Thuis’. “Elke klas maakte een gedicht in verband met een zelfgekozen kamer van hun huis. Al deze gedichten werden opgehangen aan het raam van een huis dat terug te vinden was op onze poëziewandeling. Deze gedichten fungeerden alsook als een zoektocht tijdens de wandeling, en telkens als de ouders de bijhorende QR-code scanden konden ze de gedichten horen die werden ingesproken door onze leerlingen”, vertelt Stefaan.

De leerlingen hadden ook voor de gelegenheid een heus kunstwerk dat het thema ‘Thuis’ nog eens extra in de verf plaatsten. “Met negen klassen werd er telkens één kamer uitgekozen, getekend en geschilderd. Daarna werden al deze ‘kamerschilderijen’ samengebracht tot één geheel die dus resulteerde in een ‘Huis’”, aldus Stefaan.

Uurtje lezen

Na de wandeling werden alle ouders, grootouders en leerlingen in de eetzaal getrakteerd op een kopje koffie en een lekker gebakje. “Het mooie hier is dat al deze gebakjes gratis werden gebakken door de ouders van de leerlingen”, weet Stefaan.

Basisschool GO! Ter Molen moedigt in ieder geval haar leerlingen aan om een dagelijkse deugd van het lezen te maken. “Wij vinden het lezen een zeer belangrijk aspect. Iedere dag laten we onze leerlingen minimum één uurtje lezen. Dankzij de grote opkomst en uiteraard het mooie weer mogen we spreken van een geslaagde missie. Het is nu overduidelijk dat dit een jaarlijks gebeuren zal worden”, besluit Stefaan.