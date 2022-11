Glenn Vanderbeke brengt twee kalenders uit met eigen foto’s

Met Nieuwjaar stilaan voor de deur brengt de Wijnendaalse fotograaf Glenn Vanderbeke (33) uit de Baarsstraat twee kalenders voor 2023 uit. Elk van de twee bevat twaalf mooie landschapsfoto’s die de man genomen heeft. De eerste kalender toont beelden uit het hele land, de tweede twaalf foto’s uit Torhout. Ideaal om elke maand thuis of op het werk van een mooi en inspirerend uitzicht te genieten.

“Mensen gaan vaak op verre reis op zoek naar mooie gebouwen of landschappen, maar vergeten dat het eigen België heel wat fraais te bieden heeft”, aldus Glenn.

“Als je niet in vakantiemodus bent, loop je al dat schoons vaak achteloos voorbij. Mijn fotoreeks Yes, this is also Belgium ontstond in 2016 als tegenreactie op de vele negatieve berichtgeving over ons land in de nasleep van verschillende aanslagen. Het toerisme leed in die periode enorm. Buitenlanders bleven weg en Belgen ontvluchtten hun eigen land. Dus wilde ik de wereld een andere, juiste kijk op onze natie geven. Een kijk van schoonheid en positiviteit. Voor de buitenlanders, maar vooral voor de eigen landgenoten.”

Eigen streek liefhebben

“Ook in Torhout tref je heel wat moois. We mogen van geluk spreken met zoveel groen in de eigen stad. Ik ben alvast geregeld terug te vinden in het kasteeldomein d’Aertrycke, Groenhovebos en het bos bij het Kasteel Wijnendale. Uit de reeks Yes, this is also Belgium heb ik twaalf treffende foto’s geselecteerd die in Torhout genomen werden en ze in de kalender voor 2023 verwerkt. Zo wil ik mijn stadsgenoten inspireren en stimuleren om de eigen streek te leren kennen en lief te hebben. En uiteraard om ervan te genieten. Wie zijn horizon toch liever een stuk verruimt, kan ook voor de België-kalender kiezen.”