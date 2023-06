Gildhof lanceert tjokvol aanbod voor seizoen 2023-2024: “Wie een keer komt, blijft ook komen”

Het nieuwe aanbod voor het komende cultuurseizoen met de bijhorende brochure werd dinsdag gelanceerd in het Gildhof. Daarbij werd het publiek al op een voorsmaakje getrakteerd, want comedian Hans Cools en singer-songwriter Tars traden op in Foyer De Scène. Al zijn ze lang niet de enige artiesten die straks naar Tieltse cultuurhuis komen.

Eerst even een greep uit het rijke aanbod. Op muzikaal vlak worden onder meer Kommil Foo, Belpop Bonanza en Riptunes verwelkomd in Tielt, terwijl naast Hans Cools ook comedians William Bouva, Gunter Lamoot, Steven Mahieu, Alex Agnew en Han Solo langskomen.

Ook voor de theaterliefhebbers is het aanbod erg breed, met de voorstellingen Poupehan (met Lucas Vanden Eynde en Viv Van Dingenen), Liefde is van Hout (Bruno Vanden Broucke), Parade (Stefaan Degand en Peter Verhelst) en Tir Arthur (Bo Spaenc en Warre Borgmans). Tot slot zijn er ook heel wat familievoorstellingen op zondag, met onder andere Een Grot vol Slijm met een Rietje en Maan. Ook Ciné Gildhof komt terug.

Topjaar

Volgens coördinator Femke Vanhecke heeft het Gildhof een topjaar achter de rug. Dat is opmerkelijk, want veel Vlaamse cultuurhuizen zijn nog steeds uit het coronadal aan het klimmen. “Helemaal in het begin was het inderdaad wat trekken en sleuren”, geeft ze toe.

“Maar daar is verandering in gekomen. We gaan straks met een gerust hart met vakantie, want we hebben een van de sterkste seizoenen sinds jaren achter de rug en zijn nu echt wel klaar om weer uit de startblokken te schieten. De films van Ciné Gildhof op woensdag zijn heel populair, terwijl we zien dat we ook een jonger publiek bereiken met het keldertheater. Wie een keertje langs komt, blijft komen. Dat geldt over de hele lijn.”

Nieuwe aanpak

Voor de voorstelling van het nieuwe seizoen en de bijhorende slagzin ‘Cultuur, ons hart onder jouw riem’ werd dinsdag voor een nieuwe aanpak gekozen, met gratis (korte) optredens in Foyer De Scène van comedian Hans Cools en singer-songwriter Tars. Heel wat abonnees woonden de voorstelling bij.

“Een bewuste keuze”, aldus cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen telt). “Per slot van rekening hebben we veel nieuwigheden. Zo waait er dankzij Claude, Dré en Ria een nieuwe wind door het theatercafé, terwijl we met Rik Stevens ook een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur hebben. Bovendien zijn we ook trots dat het Vossenhol (het keldertheater, red.) ondertussen helemaal in ere hersteld is.”

Het volledige nieuwe programma bekijken en tickets bestellen kan viahttps://www.gildhof.be/