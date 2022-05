Gianni Paelinck, de nieuwe André Vermeulen, volgt het Songfestival voor VRT: “Waarom geen West-Vlaams nummer volgend jaar?”

Gianni Paelinck uit Oostende leidt dezer dagen in Turijn de verslaggeving voor het Songfestival in goede banen. Voor hem de combinatie van twee grote dromen: VRT-journalist zijn en het Songfestival van dichtbij volgen.

“Het is allesbehalve een citytrip, nee”, lacht Gianni Paelinck. “Alles is hier georganiseerd op zijn euh… Italiaans, dus is het bij momenten wat behelpen en improviseren. Bovendien breng ik ook verslag uit voor zowel tv, radio als online. Het is in elk geval meer dan de verslaggeving van de avond(en) zelf. Het gaat ook over het volgen van repetities en het interviewen van andere artiesten. Kortom: kijken waar er nieuws te rapen valt.”

Voor Gianni is dit een kinderdroom die in vervulling gaat. “Dat mag je echt wel stellen. Als kind droomde ik er van om VRT-journalist te worden. Daarnaast was ik al grote fan van het Songfestival. Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat ik naar mijn eerste Songfestival keek, toen vierde ik dus eigenlijk mijn jubileum van Songfestivalfan.” Binnen de VRT-redactie duikt Gianni zowat overal op, waaronder ook in de Wetstraat. “Maar hier is de politiek ook nooit veraf. Zeker dit jaar, waarbij de Oekraïense kandidaten volop in de schijnwerpers staan.”

Opvolger

Een paar jaar geleden volgde André Vermeulen nog het Songfestival, en was hij er onlosmakelijk aan verbonden. Gianni werd al een paar keer omschreven als zijn opvolger. “Dat beschouw ik als een heel mooi compliment, al kreeg ik het mooiste van André zelf. Een paar jaar geleden – ik ontmoette hem voor het eerst tijdens mijn stage in 2013 – kwam ik hem tegen in de gangen van de VRT en zei hij me dat ik ‘werkelijk alles weet van het Songfestival’. Nu, ik maak me sterk dat hij nog altijd meer weet, maar het was wel het mooiste compliment ooit. Mijn leven was geslaagd. (lacht) André heeft me de afgelopen jaren mee begeleid, en ik beschouw hem echt als mijn mentor. Ik probeer dan ook mijn eigen ding te doen. Vorig jaar was mijn eerste Songfestival als VRT-journalist en toen volgde hij me nog van nabij. Nu doe ik het voor het eerst écht alleen. Maar we horen elkaar wel vaak, ook in aanloop naar deze editie. Dan pingpongen we wat weg en weer.”

Ook dit jaar zijn er weer vreemde eenden in de bijt. © AFP

Door de Covid-situatie vorig jaar, is het eindelijk weer zoals vanouds. “Min of meer toch. Er is wel veel meer randanimatie dan vorig jaar in de Ahoy, met ook een soort Songfestivaldorp. Maar corona is nog niet weg. We begeven ons in een bubbel van journalisten en kregen bij aankomst al meteen handgel, mondmaskers en een wisser in onze neus.”

Kanshebber

Dit jaar is Jérémie Makiese onze inzending. “Hij is een hele goeie zanger, echt een vocaal talent, en daarnaast ook een joviale jonge gast. Zijn nummer steekt er niet meteen bovenuit, maar verdient zeker een plaats in de finale. Of het genoeg is om te winnen, weet ik niet. Iedereen kijkt natuurlijk naar Oekraïne, dat wel eens zou kunnen winnen uit sympathie. Al hebben ze zeker ook geen slecht nummer. Italië hoort echter ook tot één van de favorieten net als het Verenigd Koninkrijk en zoals altijd ook Zweden. Ik ben wel gecharmeerd door Nederland, dat eindelijk nog eens een nummer in hun eigen taal brengt. Wie weet inspireert het ons land om volgend jaar een West-Vlaams nummer in te sturen. Waarom niet? Heel graag! Camille (Dhont, red.) werd inderdaad al een paar keer genoemd. Zou wel straf zijn met een nummer in het West-Vlaams. (lacht) Mijn twelve points? Die zou ik aan Italië geven, al steunen we uiteraard ook Jérémie.”

Opmerkelijk: als Oekraïne wint, dan zou de volgende editie daar plaats vinden. “Al staat dat niet in steen gebeiteld. In het verleden gebeurde dat nog dat een ander land het overnam, al is dat eerder zeer uitzonderlijk. Maar veel zal afhangen van de situatie ginder, en uiteraard ook de infrastructuur. En je kan je ook de vraag stellen of het wel ethisch verantwoord is om miljoenen tegen een wedstrijd aan te gooien, als het land in puin ligt. Wie weet wijken ze wel uit naar Brussel, als symbolisch signaal. Ik zie dat in elk geval zitten…”