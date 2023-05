Gezocht: zwarte kat als mascotte voor Brugs museum

Beschikt u over een relevant ‘diploma’? Bent u flexibel, en hebt u geen schrik van avondwerk? Maar vooral: bent u een zwarte kat? Dan bent u de nieuwe medewerker die de museumherberg van het Volkskundemuseum zoekt.

Brugs cultuurschepen Nico Blontrock legt uit: ‘Ik vond het ontzettend jammer dat de museumherberg in de Balstraat in Brugge geen mascotte meer had, na het verdwijnen van Aristide – want zo heet de kat traditiegetrouw. Daarom heb ik er bij Musea Brugge op aangedrongen dat er een nieuwe Aristide, de vijfde al, zou komen.”

“Met een zeer originele vacature – of zeg ik deze keer beter ‘vakature’ – gaan we zoek naar een zwarte kat, die aan onze museumherberg mee zijn typische uitstraling zal geven. De medewerkers zijn alleszins enthousiast: een van de troeven uit de vacature is dat de kat ‘een persoonlijk team ter beschikking zal hebben dat verantwoordelijk is voor de wellbeing!’

Aristide IV kwam in 2016 in dienst bij het Volkskundemuseum, nadat ook zijn voorganger Aristide III verdwenen was. De vacature voor Aristide V is te lezen op https://www.museabrugge.be/nieuws/vacature_museumkat_aristide