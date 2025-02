Gezelschapsspelletje of e-book uitlenen? Dat kan nu in de bib van Meulebeke

In de bibliotheek van Meulebeke kan je voortaan ook gezelschapsspelen ontlenen. Dat is te danken aan de fusie met Tielt, waar de spelletjescollectie al langer razend populair is bij gebruikers.

Sinds 2021 werd de collectie gezelschapsspelen in Tielt gestaag uitgebouwd en nu heeft de bib er 847 in bezit. Die werden in 2024 liefst 4.838 keer uitgeleend. Navraag bij de bibliotheek wijst uit dat heel wat spellen zelfs bijna onmiddellijk van de ene lener naar de andere lener gingen.

“Voor veel leners is het ondertussen een vaste gewoonte om niet enkel boeken en strips te lenen maar ook enkele spelletjes. Sommige gebruikers geven zelfs aan dat ze omwille van deze collectie zelfs lid zijn geworden van de bib.”

Gratis

De collectie is met andere woorden een enorm succes en dankzij de nauwere samenwerking tussen de twee bibliotheken worden nu ook honderd spelletjes gratis aangeboden in Meulebeke. “Beide bibliotheken zitten binnen hetzelfde bibliotheekverband en delen al van voor de fusie hetzelfde gebruikersreglement”, weet cultuurschepen Birger De Coninck (Vooruit). “De twee bibliothecarissen kennen elkaar bovendien al lang en met de fusie dachten ze al snel na over een versterking van het aanbod.”

Nog dankzij de fusie kunnen Meulebeekse bibliotheekgebruikers nu ook e-books ontlenen via het uitleenplatform Cloudlibrary. De collectie telt meer dan 10.000 titels die gratis gedownload kunnen worden op tablet, smartphone of computer en overgezet kunnen worden op de meeste e-readers. Een e-book ontlenen kan van thuis uit via Mijn Bibliotheek.

(SV)