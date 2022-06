Germain Rotsaert geeft corona-kunstwerk aan zorgverleners Wit-Gele Kruis in bruikleen

De Brugse kunstenaar Germain Rotsaert geeft een kunstwerk uit zijn atelier in bruikleen aan de zorgverleners van het Wit-Gele Kruis. Het bronzen beeld symboliseert de coronacrisis en de vele helpende handen.

De intussen 90-jarige kunstenaar Germain Rotsaert doet regelmatig beroep op de diensten van het Wit-Gele Kruis en heeft een groot respect voor de zorgverleners die zeker ook tijdens de coronacrisis het beste van zichzelf gaven. De man drukt zijn appreciatie niet alleen uit in woorden, maar overhandigde op vrijdag 10 juni een kunstwerk van zijn hand om voor onbepaalde tijd tentoon te stellen in de Brugse vestiging van het Wit-Gele Kruis in de Annuntiatenstraat.

AZ Sint-Jan

“Ik heb het beeld gemaakt tijdens de coronaperiode en het symboliseert dan ook deze gezondheidscrisis. Je ziet een uitvergroting van het virus met daarrond allemaal figuren met een mondmasker die die zorg- en verpleegkundigen en dokters symboliseren”, vertelt de kunstenaar.

“Ik heb ook zelf wel een band met de medische wereld want ik tijdens mijn beroepsloopbaan meer dan dertig jaar in het AZ Sint-Jan gewerkt waar ik instond voor het onderhoud van de medische apparatuur.” Germain toonde tijdens een bezoek van een van de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis een aantal werken in zijn atelier, waaronder dus ook het bronzen werk dat de coronacrisis symboliseert. “We raakten erover aan de praat en zo kwam het dat ik voorstelde om het werk een mooi plaatsje te geven in de inkom van het Wit-Gele kruis in Brugge.”

Bij het Wit-Gele Kruis zijn ze alleszins bijzonder tevreden met het gebaar van Germain Rotsaert. “We appreciëren dit heel erg en zullen het bronzen kunstwerk hier zeker koesteren”, stelt afdelingsverantwoordelijke Willem Huyst. (PDV)